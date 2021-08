Por qué Nairo y Gaviria no estarán en la Vuelta a España

Nairo y Gaviria hacen parte del selecto grupo de estrellas que no asistirán a la Vuelta a España / ARCHIVO

A poco menos de una semana para que se dé inicio a la edición número 76° de la Vuelta a España, última grande de la temporada, varios equipos han confirmado sus nóminas con las que buscarán arrebatarle el bicampeonato al esloveno Primož Roglič. Sin embargo, varios de los nombres más importantes del pelotón internacional no harán presencia y entre ellos se destacan algunos colombianos.

Y es que a pesar de las considerables ausencias que tendrá la gran carrera, al menos promete tener buen espectáculo por la cartelera que tiene, donde varios podios y ganadores de grandes vueltas sobresalen. Aun así, hay grandes ciclistas que finalmente no competirán en La Vuelta.

Cabe destacar que las diferentes escuadras escogen a los corredores dependiendo el calendario que han tenido en la primera parte del año, pues es normal que en España se den cita los que han ido al Giro de Italia, pero que al Tour de Francia o viceversa. Es por esto que, si o si, varios ciclistas de peso se verán las caras para quedarse con la camiseta roja.

Es por esto que la Vuelta a España tiende a reunir a los mejores de ambas carreras, que llagan con una sola grande en sus piernas. No obstante, no todos hacen el mismo calendario y, teniendo en cuenta que este año se disputaron los Juegos Olímpicos, algunos no están en óptimas condiciones de asistir a territorio español.

En el caso de Colombia, dos de los corredores más influyentes en la última década no harán parte de los corredores que disputarán la ronda española. Por un lado, aparece Nairo Quintana, campeón de La Vuelta en 2016, pues no fue invitado por la organización de la carrera debido a que hace parte del Arkéa Samsic, equipo de la categoría ProTeam y que por ende debía recibir la WildCard de invitación.

Otro de los ‘Escarabajos’ ausente será el antioqueño Fernando Gaviria, pues sorpresivamente fue incluido en la nómina del UAE Team Emirates que está disputando el Tour de Polonia desde este lunes hasta el domingo. Es por esto que, por temas de fechas, está totalmente descartada su participación en la gran vuelta.

Otra de las grandes ausencias, y quizás la menos esperada, es la del esloveno Tadej Pogacar, actual bicampeón del Tour de Francia. El joven corredor anunció que tampoco asistirá debido a la carga física que representó el Tour y los Olímpicos y que se concentrará en otras competencias, especialmente en los Mundiales de Ciclismo y las citas europeas.

El cuatro veces campeón del Tour, Chris Froome, también campeón de La Vuelta en 2011 y 2018, no estará con el Israel Start Up Nation ya que es consciente de que su nivel no es el mejor y tendrá que realizar una estricta recuperación tras su participación en el Tour.

Finalmente, la estrella belga, Remco Evenepoel, tampoco asistirá. Su participación en el Giro de Italia dejó ver que aún no está listo para correr una competencia de tres semanas y deberá prepararse para afrontarlas en algún momento.

Vuelta a España 2021

La última gran prueba de la temporada comenzará el 14 de agosto desde Burgos y recorrerá más de 3.400 kilómetros, divididos en 21 etapas, alrededor de todo el país. La carrera finalizará en la Catedral de Santiago el 5 de septiembre.

Debido a la pandemia del coronavirus, la edición pasada tuvo que retrasarse al realizarse entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre. El actual bicampeón de la misma es el esloveno Primoz Roglic y tendrá que defender su título ante uno de los grandes favoritos, Egan Bernal.

La Vuelta contará con ocho etapas llanas, cuatro etapas de media montaña y siete etapas de montaña. Los participantes, además, disputarán dos contrarrelojes individuales, que serán decisivas al dar la salida en la primera etapa y cerrar la última etapa en Santiago. Los días 23 y 30 de agosto serán las dos jornadas de descanso para los participantes.

