“Hay que denunciar el clasismo, el racismo”: Alejandro Riaño

Alejandro Riaño, bajo su personaje 'Juanpis González', convocó actores de la televisión colombiana para lanzar dura crítica a la clase política del país. Foto: Instagram

Alejandro Riaño es uno de los comediantes colombianos con mayor éxito del momento, entre otras cosas, por su controvertido personaje de ‘Juanpis González’, con el cual se ha convertido en un espinoso crítico del Gobierno Nacional.

Pero más allá de los contenidos que publica bajo el nombre del ‘gomelo más play de Colombia’, el bogotano de 35 años ha sabido aprovechar la popularidad de su imagen para emprender con proyectos, como ‘JP Club’, un restaurante-bar y ‘ElTeatro.co’, un espacio abierto para todo aquel que quiera apostarle a la cultura.

Hace pocos días el comediante de Bogotá le envió un mensaje de apoyo a Alejandra Azcárate. Pues la también comediante ha sido criticada y blanco de insultos en las diferentes redes sociales luego de que saliera la noticia de que se incautó un cargamento de cocaína en una avioneta de una empresa en la que su esposo figuraba como representante legal.

En una entrevista para el periódico El Tiempo, Alejandro Riaño habló sobre las razones de su apoyo con Alejandra Azcárate, la apuesta a un espacio cultural en medio de la pandemia del COVID-19, la relación con su hermana y sobre su gran personaje ‘Juanpis González’.

Sobre su relación y apoyo con Alejandra Azcárate confesó que: “En mí prima la lealtad, esto lo aprendí desde niño y fue una de las cosas que más me inculcaron. Por un comentario dan la espalda en dos segundos. Somos de ese modo, porque olvidémonos de lo que yo dije: a los pocos días, en el partido de Santa Fe y Nacional, casi se matan los hinchas. Es muy triste”.

Uno de los sectores del país que más se ha visto afectado con la pandemia del COVID-19 es el cultural, pues con el cierre total y luego el aforo limitado, los cines, teatros y demás espacios culturales han tenido que buscar la manera de mantenerse.

Hace unos días, Riaño sorprendió a sus seguidores con la apertura de un nuevo teatro, el cual se encuentra ubicado en el centro comercial Santa Fe, y también un restaurante llamado ‘The ‘JP’ Club’.

Sobre estos dos nuevos proyectos contó que todo se dio “por cosas de la vida”, pues las personas del centro comercial le ofrecieron un local para un restaurante. “Yo me lanzo, pero mi hermana María, mí mánager, me pide que pare un poco y saliendo de allí nos encontramos con un auditorio que solo usan para misas una vez a la semana. Surge la idea, buenísima, de María: ir con el restaurante, pero si nos dejan tomar el teatro. Con el aforo al 50 por ciento y en el peor de los escenarios, no nos va a ir mal. Recibimos apoyo de la gente, hicimos préstamos y estamos generando 70 empleos directos”, agregó.

Dentro de la entrevista habló sobre cómo llegó a este tipo de humor, pues para Riaño la comedia no tenía que hacerse por el lado del “chiste fácil, machista, pendejo o verde”. Y contó que: “lo mío se encaminó a lo más mordaz, a que debemos ser lo contrario a eso. Ahí fue fundamental el apoyo del público, el feed back con la gente para generar la potencia de la risa. En el camino también estuvo Fernando Gaitán con Comediantes de la noche; Andrés López, que cuando yo tenía 15 años me tendió la mano; Alejandra Azcárate, Antonio Sanint, Julián Arango..., entre todos nos hemos apoyado”.

Por último, habló sobre la personalidad de su principal personaje. “Él tiene carros, barcos, fincas. Todo lo que no pienso de la vida. Tener plata y trabajarla no está mal; sin embargo, utilizar eso como un poder, como herramienta para pasar por encima de los demás, no es la lógica que hay que seguir. Hay que denunciar ese tipo de actos, el clasismo, el racismo”, confesó.

Y agregó que ‘Juanpis González’ sí tiene algo de humildad cuando termina cediendo y asimismo considera que es “hasta es bonita persona”. “Su problema es cómo lo educaron, solo con plata y no desde el amor y el corazón. Una de sus cualidades es su parte social, aunque dice que no apoya a los ‘mantecos’, sí los ha ayudado desde su fundación, a la que en secreto ‘desvía’ sus fondos”, concluyó Alejandro Riaño.