Las niñas mandaron la parada en el diamante de ‘La Voz Kids’, donde los jurados fueron muy exigentes

Tomada de Caracol TV en vivo

El escenario de ‘La Voz Kids’ en la noche de este viernes se vistió de colores y escuchó a seis niños entre bambucos y música popular. Algunos lograron un pase a la siguiente etapa del concurso y otros, simplemente debieron decir ‘gracias’ por haber tenido la oportunidad de que los entrenadores escucharan sus voces en el diamante musical.

La primera presentación de la noche estuvo a cargo de María Juliana Díaz o como ella prefiere que la llamen artísticamente ‘MJ’, proveniente de la ciudad de Bogotá y acompañada de sus padres y su peluche – un perro tipo pug llamado ‘Potato’ – que le dió confianza para cantar.

“La música me encanta, hace tres años cuando estaba más chiquita, mi mamá ponía una canción y yo a las tres ó cuatro veces me la aprendía”, señaló la pequeña.

Tomada de Canal Caracol en vivo

MJ interpretó la canción ‘Ángel’ frente a los entrenadores y el único en girar su silla fue Andrés Cepeda.

La siguiente en avanzar en la competencia fue María Camila Campo Porras, de 10 años y procedente de la ciudad de Barranquilla, la pequeña señaló que canta desde que tenía seis años y que le gusta interpretar baladas románticas junto a su madre.

Tomada de Canal Caracol en vivo

“Llegó un momento en que me atreví a cantarla de tanto que me gustaba, y mi papá fue en realidad el que me descubrió. Él me ha transmitido ese gusto por la música, le gusta mucho tocar la caja vallenata, la guacharaca, todos los días coloca música”, señaló María Camila.

Escogió cantar un tema de la recordada Selena Quintanilla titulado ‘No Me Queda Más’ que enamoró a los dos jurados hombres con la entonación vocal de la misma. Cepeda y Navarro no dudaron en llenar de elogios para que la niña se quedara con alguno de los dos en su equipo, al final María Camila escogió formar parte del Equipo Jesús, lo que dejó muy triste a Andrés Cepeda.

Un tercer cupo disputado fue el de la niña Salomé Tamayo, quien con nueve años llegó vestida como una tradicional bambuquera, típica de las regiones del Tolima y el Huila, con su pelo adornado de flores y un traje típico lleno de brillantes y mucho color. Proveniente de Medellín, la pequeña encontró en la música colombiana su mayor pasión.

Tomada de Canal Caracol en vivo

“Me centré mucho en la música colombiana porque viene de nuestro país, es una música muy bonita, es una letra que tiene mucha inspiración y yo creo que todo el mundo debería saber que existen los bambucos, los torbellinos y las guabina,s porque es importante saber las raíces de un país. Me gustan tanto los bambucos que mi perro se llama Bambuco”, mencionó Salomé.

Su tema para impactar a los entrenadores fue ‘Toitico Bien Empacado’, composición de una irlandesa que vivió por mucho tiempo en tierras tolimenses. El único jurado que giró su silla fue Andrés Cepeda dejando a la pequeña en su equipo.

Por último, Sarita, ‘La princesa de la voz popular’ se presentó el diamante de ‘La Voz Kids’ proveniente de Gachancipá, e interpretó una ranchera titulada ‘La Chancla’, quedando inmediatamente en el Equipo de Natalia Jiménez, quien fue la única que giró su silla por la voz de la pequeña.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Quiénes no tuvieron oportunidad de continuar

José David, de la ciudad de Bogotá, interpretó ‘De rodillas te pido’, pero no logró convencer a los entrenadores y su sueño de continuar quedó frenado en el diamante de ‘La Voz Kids’. La otra pequeña que no pudo avanzar fue la barranquillera Tina De Arco, que con el tema ‘En cambio no’ de Laura Pausini no logró impactar a los jurados, que decidieron no girar su silla.

Estos son los memes que dejó esta noche ‘La Voz Kids’

Tomado de Twitter

Tomado de Twitter

Tomado de Twitter

Tomado de Twitter

SEGUIR LEYENDO