Lejos de la cima, Mariajo Uribe disputó la tercera ronda del golf olímpico comenzando desde el hoyo 10

La tercera ronda del golf olímpico de las olimpiadas de Tokio 2020 continuó en la tarde de este jueves 5 de agosto en el club de Campo Kasumigaseki Country Club.

La golfista colombiana Mariajo Uribe terminó su segunda ronda con un conglomerado de 150 golpes bajo par posicionada en la casilla 56 del escalafón general. En la tercera jornada de la competencia y con el fin de agilizar el desarrollo de la competencia, la organización del torneo decidió lanzar a varias competidoras desde el hoyo 10 en adelante, entre ellas Mariajo, quien tuvo su primer impacto a las 7:11 p. m. (hora colombiana) junto a la italiana Lucrezia Colombotto y la puertorriqueña María Torres en el grupo 18 de 20, para completar el total de 60 competidoras en busca de la medalla olímpica.

En la ronda, Mariajo no tuvo el mejor de los arranques pues en los hoyos 1, 2 y 4 registró dobles bogeys, sin embargo, más adelante logró mantenerse bajo par consiguiendo 77 impactos a la pelota y una diferencia de par de (+8).

Ya en la tercera ronda, comenzó registrando un Birdie en el hoyo 11 y de ahí al 18 logró mantenerse en par, salvo en el 16.

Mientras tanto la líder de la competición, la estadounidense Nelly Korda, tomó el control entre los hoyos 1 y 9. La número uno asumió el liderato del torneo con un recorrido de 62 golpes para un acumulado de 129, con 13 bajo par, a cuatro golpes de distancia.

Aunque es difícil llegar a la cima del top 5 y luchar por una medalla, la colombiana tiene todavía una jornada para escalar posiciones, soñar con acercarse a lo más alto y dar la sorpresa, como sus demás contrincantes.

Cuando Mariajo retornó al inicio del Campo Kasumigaseki Country Club para jugar sus nueve hoyos restantes, sus registros evidenciaron que se mantuvo bajo par, salvo por el hoyo 3 donde embocó la pelota en un bogey, y en el hoyo 4 donde obtuvo su segundo birdie de la noche.

El balance de Uribe en su carrera durante las olimpiadas

La gironesa, formada en UCLA en Estados Unidos, planea retirarse profesionalmente tras la cita olímpica de París 2024. Una lesión la sacó de competencia y cuando se alistaba para volver, llegó la pandemia del coronavirus. También pasó a ser madre al dar a luz a su hijo, Lucca, el 3 de enero de este año.

En diálogo con el diario El Tiempo, Uribe fue enfática en que quiere luchar por algo grande y aún no está en sus planes retirarse a nivel profesional de este deporte, con el que en 2011 consiguió el título de la HSBC Brazil Cup, sentando un récord de tarjeta de 66 golpes bajo par y diferencia de par de (–6):

El 2021 no va a ser mi último año. Voy a competir en Tokio y el resto del año me voy a concentrar en mi hijo. Ya en 2022 empezaré campaña full time para ir a París 2024. Llevo 12 años en el LPGA, no quiero terminar con una temporada de solo dos torneos en pandemia: quiero terminar por la puerta grande