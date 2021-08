El colombiano Anthony Zambrano, de correr descalzo porque no tenía para zapatillas al podio olímpico en Tokio 2020

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's 400m - Final - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 5, 2021. Anthony Jose Zambrano of Colombia reacts REUTERS/Andrew Boyers

Anthony Zambrano es el nuevo medallista olímpico colombiano. El atleta consiguió cruzar de segundo la línea de meta en la prueba de los 400 metros planos con un tiempo de 44.08 segundos, marca que le permitió colgarse la medalla de plata. Este deportista nació un 17 de enero de 1998 en Maicao, La Guajira. Una difícil situación de violencia lo obligó de niño partir rumbo a Barranquilla, ciudad que lo adoptó junto a su madre y la cual orgullosamente representa.

Mientras Anthony Zambrano crecía y se daba cuenta de su talento para competir en los intercolegiados de Barranquilla, también era un niño inquieto que vivía en un hogar con falta de recursos económicos y en cabeza de una madre soltera, Miladis Zambrano.

Precisamente, fue la madre de Zambrano la que contó al programa El Vbar de Caracol Radio que “su infancia como su adolescencia la llevamos adelante los dos solos”. De la misma forma, la progenitora del deportista abandonó sus estudios universitarios por criar a su hijo y señaló que los profesores de Anthony lo calificaban como un niño muy inquieto, razón por la que le sugirieron practicar algún deporte.

“Él corrió descalzo porque yo no tenía para comprarle un par de zapatos si se dañaban, no me alcanzaba para comprarle ni un par de medias. Recuerdo que, cuando él tenía 9 añitos, le gustó un par de zapatos, pero costaban 200.000 pesos y eso era todo lo que yo tenía para comprarle la ropa de diciembre”, narró la madre del atleta en una entrevista con la emisora Blu Radio.

Desde entonces empezó a participar en diferentes campeonatos locales y se dio cuenta de su rapidez y agilidad. A los 15 años salió de su casa para entrenar en Bogotá y convertirse en el deportista de alto nivel que le dio Colombia una nueva presea en los juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero mientras trabajaba por cumplir su sueño, Zambrano también desempeñaba otras labores para ayudar a su madre.

A Tokyo2020.org el deportista colombiano reveló que en su juventud, con la intención de ayudar a su madre para subsistir y mientras él se preparaba para un futuro exitoso en las carreras, se desempeñó en muchos oficios. “En esta vida he hecho muchas cosas ya: bicitaxista, mototaxista, albañil, pintor, mecánico...crecer en Colombia no es fácil y pronto hay que ganarse la vida”, destacó Zambrano.

LA HISTÓRICA MEDALLA DE PLATA DE ANTHONY ZAMBRANO EN TOKIO 2020

Anthony Zambrano grabó su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos para Colombia al ganar la medalla de plata para Colombia en los 400 metros planos de Tokio 2020. El atleta colombiano cruzó en el segundo lugar la línea de meta con un tiempo de 44.08 segundos.

Zambrano se convierte en el primer deportista hombre de Colombia en ganar una medalla olímpica en una prueba de velocidad de Atletismo. Anteriormente, Ximena Restrepo ganó bronce en la prueba de los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Tras finalizar las justas, Anthony Zambrano le dedicó la medalla a su madre y a Colombia. “A mi mamá le digo, solamente, que la amo mucho, se lo prometí en su cumpleaños y acá estoy. Yo lo hago todo por ella”, mencionó el deportista. Y añadió que: “Ella me dijo que corriera, que ya ella se iba a tranquilizar. Por eso, la dedicatoria es para mi madre y para mi país”.

Para finalizar, el atleta colombiano contó que no fue fácil todo este camino hasta llegar a la presea en los Juegos Olímpicos de este año. “Gracias a Dios se dieron las cosas, sé que me lo merezco, este año ha sido el peor, estuve a punto de dejar esto de los Juegos, tuve muchas lesiones, un año afuera de mi país, fuera de mi madre. Pero lo ganamos, por mi madre. Tuve un dolor fuerte en mi cuádriceps, pero mi entrenador me dijo que fuera y corriera. Cumplimos el objetivo y darle una medalla a mi país porque tenemos pocas medallas”.

EL PALMARES DE ZAMBRANO A SUS 23 AÑOS

Los éxitos de Anthony Zambrano en el Atletismo iniciaron apenas en el 2019 cuando se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, su lucha por figurar en este deporte inició desde 2013 en los Intercolegiados en Barranquilla, pero su primer podio lo lograría en 2015, según registró la página web del ministerio del Deporte.

Ese mismo año logró el séptimo puesto en los Mundiales de Atletismo Junior en Cali. Un año después fue sexto en el Mundial Juvenil de Polonia representando a Colombia. El 2019 fue el mejor año de Anthony Zambrano pues al título en los Panamericanos se sumó el título en el Mundial de Atletismo en Doha y terminó segundo en la parada de Italia de la Liga Diamante.

