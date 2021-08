Gustavo Petró brasileño asegura estar “feliz con el cariño y maldiciones” que recibe de los colombianos

Periodista brasileño Gustavo Petró y senador colombiano Gustavo Petro. Fotos: Instagram y Colprensa.

El periodista y gamer brasileño Gustavo Petró no deja de ser tendencia en Colombia. Esta vez, no porque su nombre sea homónimo del senador y precandidato presidencial Gustavo Petro sin tilde, sino porque publicó pronunciamientos referentes al país e hizo particulares declaraciones en medios de comunicación.

Por ejemplo, en Twitter, y con su natal portugués, Petró con tilde se mostró emocionado por el apoyo que ha recibido por parte de los internautas colombianos que ya identifican que es él y no le lanzan improperios e insultos por confundirlo con el jefe de la Colombia Humana.

En su trino de agradecimiento, el gamer oriundo del gigante sudamericano bromeó con las críticas que recibe cuando lo confunden con el exalcalde de Bogotá y agradeció a sus fans en el país cafetero que colinda con su nación.

“¡Muy feliz con el cariño que he recibido de los colombianos estos últimos días! También feliz con las maldiciones (me parecería extraño si no tuviera ninguna). ¡Muchas gracias a todos en Colombia! ¡Un beso de Brasil! #GustavoPetroAmaColombia”, expresó Petró.

Gustavo Petró

Además, en diálogo con la revista Semana, el hombre de 40 años, amante de la tecnología y los juegos de video, volvió a contar que desde el 2010, cuando Petro Urrego quiso ser presidente de Colombia, comenzaron las críticas por llamarse igual que él: “Me confunden con el senador y ex alcalde y antes no había visto ningún problema pero cuando en Twitter vi que recibía mensajes con insultos y otros que hablaban sobre la política en Colombia comencé a buscar y me di cuenta que tenía un tocayo y comencé a brincar con las personas que escribían, soy periodista y escribí un reportaje sobre los homónimos en Twitter, pero hablé una vez con Petro y ahora recién también y fue una cosa increíble y estoy emocionado”, contó al medio.

Y es que la confusión de los tuiteros no resulta difícil, pues el usuario del exalcalde de Bogotá en Twitter es @petrogustavo y el del comunicador brasileño es @gustavopetro.

Su ‘éxito’ en Colombia lo ha puesto en varios de los portales informativos del país. De hecho, el programa Los Informantes de Caracol Televisión le hizo una entrevista en la que contó varias anécdotas con su tocayo colombiano: “Mucho gusto conocerte, Gustavo… señor Petro, perdón. Debe ser muy duro ser usted”, expresó, mientras que recordó que el expresidente estadounidense Barack Obama lo sigue, y dice Petró, cree que es porque lo confunde con el precandidato presidencial.

“Usted está sufriendo lo que yo sufro todos los días. A usted lo deben haber amenazado de muerte, deben haberle dicho groserías de las peores que se pueden escuchar. […] Tenemos una división del trabajo, a usted le mandan los malos [comentarios] y yo me quedó con los buenos”, le dijo el periodista brasileño a Los Informantes.

No es la primera vez que el comunicador se refiere al tema, antes de sus diálogos con los medios citados y en entrevista con la emisora W Radio, Petró aseguró que él no conocía a su homónimo colombiano, sin embargo, luego de las cientos de publicaciones que recibe, decidió indagar con quién lo confundían y se llevó una particular sorpresa.

“Es difícil porque soy periodista en Brasil. Trabajo para Globo en Brasil con videojuegos y quiero utilizar mis redes sociales para mi trabajo, pero muchas veces debo leer cosas que son para otras personas. A veces me divierto, otras toca leer mensajes muy malos”, expresó.

De hecho, el periodista reveló que cuando el senador colombiano cumplió años, este le escribió un mensaje para felicitarlo, sin embargo, el político jamás le contestó. “Me di cuenta que cumplió años por las menciones. Una vez pude bromear diciendo que quería ser presidente de Colombia y muchos me siguieron y utilizaron mi foto diciendo ‘Petro presidente’”, contó el comunicador a la cadena radial.

SEGUIR LEYENDO: