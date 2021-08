‘El Mindo’ se hizo pasar por Victor ‘El Nasi’ en importantes premios

Fotos tomadas de Instagram @El_Mindo y @VictorElNasi.Music

Armando Ortíz, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘El Mindo’, sorprendió a sus millones de seguidores en horas recientes, al comentar un episodio que solamente lo había revelado en su círculo de amigos más cercanos, quienes le pidieron que por favor lo hiciera público.

De acuerdo con lo expuesto por el youtuber caleño, todo sucedió hace un par de años cuando fue invitado a los Premios Juventud 2019, en Miami. Sin embargo, muchos de los asistentes (incluyéndolo a él) se quedaron sin su respectiva invitación gracias a un error de la organización, tras lo cual su ingenio tuvo que salir a flote.

“Esta gente se embolató con las escarapelas y se acabaron, entonces muchos nos quedamos sin eso, incluyendo a artistas duros como Anuel AA y otros, solo que ellos, por ser tan reconocidos en todo el mundo, solo pasaban los filtros caminando. Mientras otros llegaban y decían: ‘papi, yo soy tal’, y los dejaban pasar”, comentó ‘El Mindo’.

Así entonces, el colombiano se decidió a ir hacia el filtro de seguridad para entrar a los premios, solo que al llegar dijo una mentiras piadosa, aunque esta le sirvió para ingresar sin ningún problema.

“Entonces yo me arrimé la puerta, así carácter, y le digo a la persona de seguridad: ‘mucho gusto, Víctor ‘El nasi’, voy para adentro’ ¡Claro! Yo jugué con la mente de ellos porque a Víctor ‘El Nasi’ lo has escuchado en muchas canciones de Wisin y Yandel, pero nunca lo has visto”, explicó Armando Ortíz.

Los seguidores del influenciador no tardaron en reaccionar y le dijeron que fue muy astuto, pues argumentan que, inclusive, muchos de ellos tuvieron que ir a buscar en Google cómo lucía Víctor ‘El Nasi’ y así ver si había algún parecido físico.

No es la primera vez en la cual ‘El Mindo’ se hace pasar por un reconocido artista de reguetón, pues posteriormente señaló que hace unos 9 años, cuando todavía no era creador de contenido, le hizo la broma a una despistada joven en Cali, quien creyó que se había encontrado con el mismísimo Eliel, productor con el que Don Omar grabó grandes éxitos.

“Yo siempre me he vestido de una manera muy particular, mi ropa siempre ha sido muy ancha, además porque me crié con mi estilo reggaetonero. Y entonces un día me puse una chaqueta una chaqueta estrambótica, cuando una vieja llegó y dijo que me había visto en algún lado, a lo que un amigo le dice –por molestar– que yo era el Eliel que gritaba Don Omar en sus canciones”, agregó entre risas.

James Rodríguez se estrenó como actor en el canal de ‘El Mindo’

Aprovechando su estadía en Estados Unidos por la Florida Cup, torneo de pretemporada en el que participó el Everton, Ortíz logró que James actuara en dos de sus videos que, por ahora, acumulan más de un millón de reproducciones.

Entre otras actividades con Ortiz, James se puso las icónicas gafas azules de niño que el influenciador usa para encarnar al personaje de ‘Kevin David’. Con esto, también utilizó el filtro de bebé, que se encuentra en Instagram, para ver, entre risas, cómo se vería si fuera un niño pequeño.

“Se ven muy graciosos”, “qué buena colaboración, deberían seguir”, “llevo horas riéndome con estos videos”, “los amo, son geniales” y “cada vez estás más duro con esos videos”; fueron algunos de los comentarios que recibió ‘El Mindo’ sobre sus contenidos.

SEGUIR LEYENDO: