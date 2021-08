Directivas de Millonarios rechazaron las nuevas restricciones de ingreso a El Campín

Son 6 en total luego de disturbios en graderías del estadio bogotano

Las directivos del club bogotano Millonarios expresaron oficialmente su rechazo a las restricciones dadas a conocer más temprano este miércoles 4 de agosto por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en vista de los hechos de violencia registrados la noche anterior en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, entre hinchas de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

Antes de eso, sin embargo, se tomaron un momento para pronunciarse en contra de los enfrentamientos, señalando que se trató de un hecho de intolerancia. “Es inaceptable que luego de la autorización para el regreso del público en los estadios se presenten actos violentos que atentan contra la seguridad de los asistentes y van en contravía del real espíritu del fútbol”, señalaron en un comunicado oficial.

En ese sentido, agregaron que la única solución a este tipo de problemáticas es el ejercicio, aplicación y respeto de las leyes y las autoridades. No obstante, advirtieron que, “ante la determinación del Gobierno local de no permitir el ingreso de asistentes a los partidos en Bogotá, como consecuencia de los hechos ocurridos en el partido en mención, Millonarios FC manifiesta que no está de acuerdo con esta medida ya que afecta directamente a la institución, a nuestros abonados y seguidores”.

Si bien se mostraron en desacuerdo con la nueva medida implementadas por la Alcaldía Distrital, aseguraron que tienen toda la intención de acatar y respetar la restricción.

“A nuestros abonados y afición en general les informamos que continuaremos trabajando para poder conseguir su regreso a nuestros partidos de local. Estaremos atentos a las determinaciones del Distrito para el ingreso de público al estadio y así poder reactivar el plan del retorno del Hincha Embajador el cual ya estaba programado y organizado para el clásico vs. Santa Fe”, agregaron.

Esta es la segunda vez que desde Millonarios se pronuncian llevando la contraria a lo dicho por el Gobierno local. Horas antes había hablado Gustavo Serpa, máximo accionista del albiazul de la capital, quien rechazó la decisión.

“Lo más fácil es echarle la culpa a los equipos de fútbol, a las hinchadas que son millones y entonces tomar una medida de estas y decir: ‘Listo, cancelamos el fútbol’”, afirmó Serpa en Caracol Radio, respecto a la medida que tomó la administración distrital para suspender indefinidamente el ingreso de público al estadio.

El accionista de Millonarios sostuvo que su equipo, durante la administración de Enrique Peñalosa, adelantó varias acciones para reducir la violencia en sus tribunas, como priorizar el ingreso de niños y familias por sobre los grupos generadores de violencia.

“Para mí, el secretario de Gobierno debería denunciar, él mismo está diciendo que se encargó de acordar con las barras cuál iba a ser la actividad, que tiene un programa que se llama goles en paz, que no planearon bien; y resulta que entonces nadie asume la responsabilidad política, sino lo que hacemos es castigar a todos los equipos que hay en Bogotá por unas acciones que no tomó apropiadamente el distrito de Bogotá que, además, supuestamente previó”, afirmó Serpa a Caracol.

Tras los hechos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, responsabilizó a las hinchadas, los equipos y a la Dimayor y anunció que se evaluarían sanciones más drásticas con el fin de que se respete el estadio El Campín, a parte de la suspensión del ingreso al público.

Serpa, por su parte, indicó que el secretario de Gobierno debería asumir la responsabilidad política de que su planeación para el partido no funcionó y presentar la renuncia al cargo. “Ese señor debería salir y dentro del honor que le corresponde a un funcionario, renunciar”, aseguró.

