El colombiano Anthony Zambrano y sus palabras antes de la semifinal en los 400 metros

Una de las principales cartas que tiene Colombia para sumar medallas en los Juegos Olímpicos es el atleta Anthony Zambrano, que la noche del sábado 31 de julio logró clasificar a la semifinal de los 400 m. Pese a que esta no es una prueba en la que comúnmente han sobresalido los cafeteros —a excepción de él—, el deportista guajiro quiere demostrar que sí se puede ganar. Así lo sostuvo previo a su próxima aparición en Tokio.

El atleta colombiano participará en la semifinal de los 400 metros este lunes 2 agosto a las 6:05 a. m. (hora colombiana) y, de avanzar, disputaría la final el jueves 5 de agosto a las 7 p. m. Más allá de una presea en las justas olímpicas, que quizá es el mayor sueño que Zambrano tiene, lo que quiere es ser un ejemplo de disciplina y autosuperación para quienes apenas comienzan en el deporte.

“Espero que me sigan apoyando, que me sigan viendo y seguir demostrándoles a los jóvenes que sí se puede. He venido soñando con esto desde hace muchos años, con caídas y levantadas, pero cuando uno tiene un propósito y lucha por él, lo logra”, manifestó.