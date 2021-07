Paola, Madrid y Karen de nuevo en competencia: así fue el primer episodio del Desafío en Tik Tok

Fotos originales tomadas de Caracol Televisión

El pasado 20 de julio, el ‘Desafío the Box’ terminó dejando a Paola y Galo como los ganadores de 400 millones de pesos cada uno. Sin embargo, el juego no terminó para todos los desafiantes, pues una nueva competencia inició este jueves 29 de julio a las 4:30 p. m. en la red social Tik Tok.

A través de una transmisión en vivo en esa red de videos, Caracol Televisión emitió el primer episodio del ‘Desafío en Tik Tok’, una prueba que se desarrolla en el mismo lugar adecuado para las competencias en Tobia, Cundinamarca, pero en el que participan jugadores diferentes. En este caso, los desafiantes son nueve influenciadores de las redes sociales.

Como estas personas no son deportistas profesionales, por lo menos no la mayoría, la producción dejó a tres competidoras del reciente Desafío The Box para que fueran sus capitanas. Se trata de Paola, ganadora del reciente reality y ahora capitana del equipo Alpha; Madrid, finalista del desafío y actual capitana del equipo Beta; y Karen, capitana del equipo Omega.

Además de las tres súperhumanas, el único personaje que también estuvo en el Desafío pasado y que sigue apareciendo es el juez argentino Sebastián Martino, puesto que Andrea Serna y Daniella Álvarez ya no hacen parte de la producción para tik tok. Ahora, la presentadora de este corto reality es Melina Ramírez, quien recientemente también llegó al canal para presentar los ‘Bingos Felices’.

En esta ocasión, cada equipo quedó conformado por cuatro jugadores, y los ganadores finales se llevarán 100 millones de pesos.

Estos son los nuevosparticipantes del Desafío en Tik Tok

La primera en conformar su equipo fue Madrid, la finalista del Desafío the Box. El equipo Beta quedó conformado por: Tantán Mejía, influenciador y bicicrosista profesional; Daniela Legarda, influenciadora reconocida por ser la hermana del fallecido cantante paisa Legarda; Alebanana, una influenciadora con más de cinco millones de seguidores en Tik Tok.

Después fue el turno de Karen, capitana del equipo Omega, quien se quedó con: Carlos Vargas, reconocido periodista de entretenimiento del programa ‘La Red’; Mapusa, la influenciadora más joven del nuevo Desafío con 19 años; SoyBans, creador de contenido en Tik Tok, donde tiene más de 17 millones de seguidores.

Finalmente, la ganadora del ‘Desafío The Box’ escogió a los integrantes del equipo Alpha. En el equipo morado quedaron: Juan Daniel Ibarra, creador de contenido con más de 18 millones de seguidores; Franklin Trejos, influenciador reconocido por realizar contenido de maquillaje y cosméticos; Daniela Giraldo, tiktoker con más de 12 millones de seguidores, especialmente con contenidos virales y bromas.

Así fue la primera prueba del Desafío en Tik Tok

Después de recibir los uniformes y ubicarse en sus respectivas casas, los desafiantes fueron llamados por Melina al ‘Box rojo’ donde debieron jugar una especie de partido de fútbol, con las manos atadas en su espalda. El equipo ganador se quedaba con la comida y todos los servicios, el segundo solo podía escoger un servicio y se quedaban sin comida, mientras el último equipo perdía tanto comida como servicios.

El objetivo era llegar a cinco puntos, los integrantes del equipo debían hacer ‘gol’ en su propioarco para que el punto les contara. Tatán, Legarda, Daniela Giraldo, Ibarra y SoyBans, junto a las capitanas, fueron los competidores más destacados en esta prueba anotando puntos para sus equipos.

Por otro lado estuvieron Alebanana de Beta y Mapusa de Omega, quienes sufrieron en la prueba. La primera tuvo una fuerte caída, mientras la segunda tuvo una descompesación y tuvo que acudir al equipo médico.

Finalmente, el equipo Alpha ganó, asegurando sus alimentos y servicios, mientras Omega quedó en el segundo lugar y se quedaron con el agua. Por otro lado, Beta perdió todo y no parece tener un buen panorama, esto a pesar de que entre los equipos comentaban que serían los más fuertes al tener a dos deportistas de alto rendimiento como Madrid y Tatán.

Alpha ahora deberá decidir a quién colocarle el conocido chaleco de sentencia, cosa que se sabrá en el siguiente episodio, el cual también se transmitirá en vivo en Tik Tok el próximo 3 de agosto.

