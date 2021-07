“Que el deporte no solo sirva para buscar votos”: la advertencia de María Isabel Urrutia para los candidatos en 2022

María Isabel Urrutia, primera campeona olímpica de Colombia, criticó a los políticos que se apropian de los triunfos deportivos en los Juegos Olímpicos. Foto: Colprensa

María Isabel Urrutia, pesista colombiana, fue el primer oro olímpico de Colombia en competiciones olímpicas. La vallecaucana, quien llegó a Sidney 2000 como invitada, le demostró a muchos atletas del país que ser campeones olímpicos es un sueño que se puede materializar. Ahora, como entrenadora en su misma disciplina, la mujer sigue vigente en el deporte nacional.

Sin embargo, sobre su otra pasión, la política, la excongresista advirtió que los candidatos no pueden hacer uso de las victorias deportivas para beneficios electorales.

En conversación con Pulzo, la legendaria pesista fue crítica con los posibles gobiernos a venir después de las elecciones de 2020. “Sea el gobierno que sea, lo que debe buscar es no politizar el deporte. Que el deporte no sirva para buscar votos o cualquier cosa. Si no, para seguir haciendo lo que hacemos, que es buscar el alto rendimiento, pero con lo que ya inició el doctor Lucena que es hacer que los niños y las niñas de todo el país puedan practicar el deporte que quieran”, indicó la mujer, quien no se restringió en elogios para el exministro del Deporte, Ernesto Lucena, y su gestión.

“El ministro Lucena empezó a hacer el fomento del deporte entre los niños. Darles esa oportunidad y llegar a las regiones más apartadas. Creo que se están creando unos semilleros muy importantes y ojalá el nuevo ministro que llegue siga con esa política de ayudar y de hacer que los niños y las niñas puedan practicar el deporte en cualquier región del país”, expresó, resaltando el funcionario saliente del gobierno de Iván Duque.

Sobre la labor de Duque frente al deporte, Urrutia expresó que el saldo es positivo para los atletas colombianos. “El balance es bueno. El doctor Lucena hizo rendir la plata. Hizo que se viera el deporte colombiano y que llegara a las regiones más apartadas. Tanto en infraestructura como formación en nuevos talentos. Está lo de ‘Colombia tierra de atletas’, ‘Talentos Colombia’ en varios deportes... (...) El doctor hizo una muy buena labor en el fomento del deporte”, elogió.

Urrutia no es la única medallista de oro olímpico que resalta a Lucena como un buen administrador del deporte nacional. Caterine Ibargüen, campeona de salto triple, despidió de forma cercana al funcionario por medio de sus redes sociales.

“Más que un ministro del Deporte, fue un amigo. Ernesto Lucena, te deseo lo mejor del mundo donde quiera que te lleve la vida, Uraba muy agradecida por su gestión y compromiso”, expresó la mujer, quien también le dio la bienvenida a Guillermo Herrera, nuevo ministro del Deporte.

Publicación de Caterine Ibargüen

“Bienvenido, Doctor Guillermo Herrera Castaño. Me place darle un sincero saludo de bienvenida al ministerio del Deporte colombiano, estando segura que trabajará de mano de los atletas y dirigentes con el objetivo que nuestros deportes siga creciendo”, publicó, también, en su cuenta de Twitter oficial.

¿Cuándo participará Mariana Pajón?

Uno de los debuts que más aguardan los colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio es el de Mariana Pajón. La bicicrosista de 29 años de edad es una de las llamadas a darle al país una presea y, ¿por qué no?, la dorada. Para aquellos impacientes por ver a la Reina del BMX en acción hay buenas noticias: competirá el miércoles 28 de julio, a las 8:21 p. m. (hora colombiana).

Esa noche, Mariana usará calcetines distintos, como la hace desde niña, pues durante su trasegar como deportista le ha representado buena suerte. “Una vez se puso una media por equivocación y luego otra de otro par. Allí empezó a ganar. Eso lo cogió de cábala”, explicó la fisioterapeuta del Ministerio del Deporte, Oriana González, integrante de la delegación colombiana en Tokio y quien ha acompañado a la medellinense en más de una competencia.

Lo esperado por Mariana y por sus connacionales, que la ven como una de las mejores deportistas de todos los tiempos, es que los calcetines, sumados a su talento, surjan efecto y logre avanzar a la ronda de semifinales. De hacerlo, lucharía por la gloria el jueves 29 de julio a las 8:15 p. m. (hora colombiana).

SEGUIR LEYENDO: