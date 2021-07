Ambulancias en Barranquilla habrían negado atención a un ciudadano que cayó en un arroyo porque no era un accidente de tránsito

Imagen de referencia. Bogotá, Colombia, 1 de abril, 2020. REUTERS/Nelson Bocanegra

Un hecho sin precedentes tiene indignados a los habitantes de Barranquilla, así como también ya está siendo investigado por las autoridades correspondientes para ver qué sanciones se pueden aplicar a los responsables. Todo sucedió en la madrugada de este miércoles 28 de julio, cuando los paaramédicos de dos ambulancias se negaron a ayudar a un hombre que se cayó en un arroyo de la ciudad y trasladarlo a un hospital.

El habitante de la capital del Atlántico resbaló accidentalmente en un arroyo ubicado en la carrera 21 con calle 30, a eso de las 2:00 de la madrugada de este miércoles. Quienes se dieron cuenta del acccidente llamaron a emergencias para que el hombre fuera rescatado, razón por la que al lugar llegaron los bomberos y dos ambulancias con su respectivo equipo de paramédicos, pero estos últimos al notar que no se trataba de un accidente de tránsito, dieron marcha atrás y no ayudaron al herido.

La explicación de los paramédicos, según señalaron testigos y el equipo de bomberos que finalmente rescató al hombre, es que el herido no tenía el seguro de Soat, lo que significaba que la emergencia no era un accidente de tránsito y decidieron no atenderlo. Fueron los Bomberos de Barranquilla, quienes sacaron al ciudadano del arroyo y lo llevaron hasta un centro médico en el camión que utilizan para atender otro tipo de emergencias.

“Se llama a la ambulancia como siempre hacemos en este procedimiento. Posteriormente llegan dos ambulancias, pero se retiran. Se cansaron de llamar y nunca llegó una nueva ambulancia. Los bomberos tomaron a la persona, la montaron sobre las mangueras de una forma incómoda. La máquina no está adaptada para transportar accidentados”, explicó el comandante de los Bomberos en Barranquilla , Jaime Pérez, citado por Blu Radio.

De la misma forma, los bomberos fueron los encargados de confirmar ante las autoridades competentes como Policía y Secretaría de Salud de Barranquilla, las denuncias que realizaron habitantes indignados con la actitud de los paramédicos al no querer ayudar a un herido, de quien se estableció preliminarmente que se llama Luis Carlos Vélez Vega y que resultó con una fractura en el fémur derecho producto de la caída.

Según lo que han manifestado los habitantes que evidenciaron la situación, los paramédicos ni siquiera se habrían bajado de las ambulancias al darse cuenta de que el herido se había caído en un arroyo, pero no era un accidente de tránsito. Los hechos sucedieron cerca al barrio Rebolo, al suroriente de Barranquilla

Actualmente, Vélez permanece bajo observación y fuera de peligro en la clínica Cambell, a donde fue trasladado por el equipo de Bomberos. El comandante de los Bomberos en Barranquilla señaló que al momento del rescate sus hombres ubicaron al herido en las mangueras del vehículo para trasladarlo al hospital, recordó que estas máquinas no están dispuestas para este tipo de servicios.

Anny Toscano, directora del centro médico, confirmó la versión de los bomberos que trasladaron a Vélez Vega al centro médico. “El hombre es un habitante de calle, no tenía ninguna documentación y por lo que pudo hablar, dio un nombre, aunque estaba muy desorientado. Tiene un trauma a nivel encefálico leve, también fractura en su fémur derecho, ya fue intervenido y valorado por neurología. Continuará internado en la clínica”, citó Alerta Caribe a la profesional de la salud.

El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, se pronunció en las últimas horas sobre lo sucedido con estas dos ambulancias y señaló, según Caracol Radio, que se está haciendo una revisión del caso a partir del GPS de los vehículos con el fin de dar claridad a lo sucedido. Según esta emisora, Mendoza habría señalado que finalmente el paciente fue trasladado al centro asistencial por una ambulancia de la clínica Murillo.

“Pueden tener la certeza que vamos a investigar y tomaremos las medidas de control de ser requeridas”, señaló Mendoza. Mientras que el comandante de Bomberos recordó que los organismos de socorro no pueden darse el lujo de negar sus servicios a quienes los necesiten.

