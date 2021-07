En el partido Santa Fe vs. Nacional habilitarán puntos de vacunación

Los próximos eventos de fútbol profesional colombiano donde se permitirá público por primera vez en Bogotá serán: Santa Fe vs. Nacional el 3 de agosto, en el Estadio El Campín, Millonarios vs. Santa Fe el 8 de agosto en el mismo escenario, y Equidad vs. Medellín el 8 de agosto, en el Estadio Metropolitano de Techo.

En cuanto al primer encuentro futbolístico, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció que en el estadio habrán puntos de vacunación para incentivar el proceso de inmunización en la capital del país.

Asimismo, el funcionario aclaró que las personas que quieran asistir a los partidos no necesitarán presentar una constancia de que ya fueron inmunizados o una prueba PCR negativa, lo que quiere decir que los partidos estarán abiertos a cualquier persona que adquiera una boleta. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el aforo previsto para este encuentro tendrá una ocupación máxima del 50 por ciento.

“No hay requisito de presentar PCR negativa. Vamos a hacer un esfuerzo de 2x1: que la gente vaya a entretenerse, pero también a vacunarse. Tenemos un convenio especial allí, con la infraestructura de El Campín y con los clubes, para que haya lugares de vacunación”, señaló Gómez.

Así será el regreso a los estadios de fútbol en la capital del país

En cuanto al regreso del público durante los partidos de fútbol que se disputen en la capital del país, la alcaldesa de Bogotá dejó claras ciertas excepciones que se deben cumplir a cabalidad para la continuación de la reactivación económica. Una de esas es que la venta y consumo de licor estará restringido durante este tipo de eventos.

Asimismo, los espectadores tendrán que tener en cuenta ciertos parámetros de bioseguridad y de logística para poder asistir a los estadios y eventos al aire libre. Por ejemplo, el uso del tapabocas será obligatorio durante el desarrollo del evento y en las tribunas del escenario, los hinchas deberán conservar una distancia prudente entre ellos.

Adicionalmente, la venta de boletería será solamente por medio de medios digitales con el fin de evitar el contacto físico y la manipulación de objetos. En cuanto al consumo de alimentos, la alcaldía recomienda evitarlos.

Por otro lado, no se permitirá el uso de instrumentos de aire como pitos, cornetas, vuvuzelas o cualquier tipo de elementos que puedan contribuir a la propagación del virus. Los instrumentos de percusión serán desinfectados por el personal encargado de la salubridad del lugar.

El Gobierno nacional fijó tres criterios que se deben tener en cuenta para reabrir el sector del entretenimiento para mantener las medidas de bioseguridad: el primero, tener una cobertura superior al 70 % en las etapas 1, 2 y 3 en la etapa de vacunación; la segunda, estar por debajo del 75 % en ocupación UCI; y la tercera; estar en un índice de resiliencia epidemiológico superior a 0.5.

“Bogotá ha cumplido esos tres criterios. En cuanto ocupación de Cuidado Intensivo, ya estamos en el 72 % en ocupación UCI covid y en ocupación general”, detalló López quien, además, especificó que, “hoy Bogotá está en el 0,47, pero este valor es del 15 de julio, esperamos que la medición, que va a salir esta semana, ya esté en el 0.5”, explicó la mandataria López.

Lo dicho por Claudia López está pendiente hasta que se expida un decreto en el que se plasmen estas nuevas medidas. El documento y lo que quede allí citado debe ser autorizado por los Ministerios de Salud y del Interior.

