Carlos Antonio Vélez estalló contra Iván Ramiro Córdoba: lo llamó “cobarde” y explicó por qué dejó de ser convocado

Fotos de archivo.

Esta semana, el exfutbolista Iván Córdoba lanzó su libro autobiográfico ‘Retrato de un Luchador’ en el que no solo habla sobre sus eventos gloriosos, sino que también reveló los inconvenientes que tuvo con técnicos y periodistas para poder representar a su país. Aunque no mencionó nombres, el exjugador de la Selección Colombia recordó que dejó la tricolor en 2007, cuando el equipo era dirigido por Jorge Luis Pinto y regresó en 2010, cuando Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez.

Sin embargo, lo que no había contado anteriormente el deportista es que la razón por la que no había sido convocado era por los supuestos problemas que tenía con un periodista colombiano, a quien señaló de ser el culpable de no haber portado la camiseta de la Selección por ese entonces. Las palabras de Córdoba en su libro y en varios medios de comunicación en medio del lanzamiento, desencadenaron las reacciones en el periodismo deportivo y el periodista Carlos Antonio Vélez no fue la excepción.

En Caracol Radio, Córdoba expresó que “en el libro digo muy bien y expreso muy bien diferentes circunstancias que demuestran eso. Como la de un director técnico de selección Colombia que viene, hace el viaje hasta Italia para verme, pero solo podía convocarme si yo resolvía una situación con un periodista” y agregó que, según él, “no tenía problemas con ningún periodista, ya que tuvieran conmigo era otro cuento”.

Por otro lado, en Semana dio más detalles y señaló que sí habló con ese comunicador para entender lo que sucedía, “Yo no le pedí disculpas. Le pregunté cuál era su problema conmigo: ‘no tengo un problema con usted y usted tiene un problema conmigo y no sé de dónde nace ese problema’”. Según Córdoba, la explicación del comunicador fue que “supuestamente no le di una entrevista a un corresponsal de él luego de un partido de Champions que perdimos y en el que yo salí enojadísimo”.

Ante el revuelo que causaron las afirmaciones de Iván Ramiro Córdoba, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, reconocido comunicador con más de 40 años de trayectoria en radio y televisión, se despachó contra el jugador en su espacio de opinión en ‘Planeta fútbol’, de la emisora Antena 2.

“El señor se pavoneó por todas partes, pero una persona que no dice la verdad deja mucho que desear”, inició Vélez cuando llegó el momento de hablar del exjugador. Sobre las afirmaciones de Córdoba de no ser convocado por culpa de un periodista, Vélez reconoció que el deportista podía hablar de él, o de Iván Mejía o Édgar Perea, “los que hacíamos mucho ruido porque obviamente no íbamos a permitir que cogieran la Selección como su caja menor”.

Vélez señaló que Iván Ramiro Córdoba “no tiene por qué echarle la culpa a ningún periodista de que no lo hayan convocado, él sabe por qué, que cuente las verdaderas razones, ¿será que lo cuenta en su libro? porque yo sí las sé y no es propiamente que un periodista lo hubiera criticado o le hubiera dado palo, que lo mereció”.

Entonces el periodista señaló que la verdadera razón por la que Córdoba no fue convocado fue porque, en 2005, luego de un partido de la Selección Colombia en Barranquilla para las Eliminatoria de Alemania 2006, el exdefensa aprovechó la convocatoria del combinado ‘cafetero’ para liderar una “huelga fallida” de jugadores en el fútbol colombiano.

Cabe recordar que, Córdoba fue uno de los impulsores de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) desde 2004, luego de que el autor del histórico gol de cabeza contra México en Bogotá representara a su país en la Copa Confederaciones 2003 en Francia.

“Entonces, ¿la culpa es de un periodista? No me crean tan pendejo. Iván, tú sabes que esa fue la razón por la que no te volvieron a llamar, entonces no le eches la culpa a los periodistas. Además, no tuviste el valor de decirlo con nombre propio, es una actitud cobarde”, concluyó el periodista.

