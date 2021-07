Hermana de Paola Jara causa furor en redes sociales con foto en bikini

María Alejandra Jaramillo, hermana menor de la famosa cantante Paola Jara, es especialista en llevarse las miradas de sus seguidores por las constantes fotos que comparte en las redes sociales, pues goza de una belleza latina que llama la atención.

Esta vez, la mujer compartió con más de sus 300 mil seguidores una foto luciendo un bikini blanco que la convirtió en la acreedora de toda clase de elogios y piropos. Tanto así, que la publicación de la hermana de la cantante de música popular suma al menos 13.000 ‘likes’ y 100 comentarios a la hora de la publicación de esta noticia.

“Si algo tiene que pasar, pasará en el momento justo, con la persona justa, por la mejor razón”, fue el mensaje con el que decidió acompañar la foto.

“Una muñeca muy hermosa”, “me pregunto si toda la familia Jara es así de hermosa”, “espectacularmente bella”, “entre tú y tu hermana me van a volver loco”, “muy afortunado el que pueda compartir con usted”, “simplemente perfecta”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron María Alejandra.

No es la primera vez que la colombiana publica fotos en bikini o de los lugares a los que viaja, pues mantiene una constante interacción con sus seguidores, a quienes les comparte parte de su vida. Hace unos días, la comunicadora social compartió una fotografía mientras disfrutaba un día en las playas de México, viaje que realizó hace tan solo unas semanas.

“Felicidad tiene varios sinónimos y playa es uno de ellos. Con ganas de una escapadita, que harán este fin de semana?”, escribió.

Pero la joven no es la única que se ha robado el protagonismo en redes sociales por estos días. Este mismo jueves, su hermana Paola y Jessi Uribe aprovecharon su tiempo libre para resolver dudas a sus seguidores sobre su fecha de matrimonio y si planean tener hijos. Frente a las frecuentes preguntas de sus fans en las redes sociales, la pareja dio fin a la especulación sobre cuándo se llevaría a cabo el evento y si sería secreto.

En una historia de la cantante reveló que aún no hay fecha y no se sabe si será el próximo año. “Todavía no tenemos la fecha”, dijo la intérprete paisa. “Tenemos la intención”, bromeó el bumangués.

En otra historia, Jara respondió de forma más clara. “Ese es el proyecto, pero todavía no tenemos fecha. Así que no les puedo decir cuándo porque no hemos definido qué fecha, o si el otro año”, indicó la mujer.

De forma adicional, Jara confesó que aún no sabe si tendrá hijos con Uribe, quien ya tiene cuatro de su anterior relación con su exesposa. Por su parte, la mujer no cuenta con descendencia y su atención está centrada en sus perros. “Esta pregunta me la hacen mucho, mucho. Pero aún no tenemos la respuesta”, aseveró.

Cabe recordar que, las especulaciones de un supuesto matrimonio entre los artistas se dio cuando, a inicios de este 2021, difundieron fotos en las que se les veía portando anillos, al parecer, de compromiso.

Aunque el artista habría asegurado el pasado 16 de junio que todo se trataba de un chisme, argumentando que llevaba muy poco tiempo con Jara, quince días después, la pareja decidió dar un giro a la historia y confirmar el compromiso.

