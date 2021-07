Con rancheras a bordo: así se vivió el segundo capítulo de ‘La Voz Kids’

Primero, el país vio la historia de Maria Liz, ‘La princesa del sentimiento’ como ella misma se denomina; una pequeña de 12 años que vive en Soledad, Atlántico y se dedica al canto y, al estudio, pero además, enseña: es ‘profe’ de una escuela, ubicada en su propia casa. Contó que aproximadamente llegan 20 pequeños por día y ella no les cobra por las sesiones; allí, se aprende canto y a tocar instrumentos como la guitarra.

Saltó al escenario interpretando la canción ‘Triste recuerdo’ de Catarino Lara, logrando así que los tres jurados giraran sus sillas en señal de aprobación. Al verla, se dieron cuenta que ella tocaba el acordeón y con mayor razón quisieron tenerla en sus equipos. Finalmente, María Liz escogió a Natalia Jiménez como su mentora.

Luego de Liz, se presentó ‘Dilan Music’, con 10 años, representando nuevamente a la costa Atlántica y cantando rancheras. Se paró ante los jurados y el público con traje de mariachi; acto seguido, contó su historia:

“Mi mamá me enseñó a cantar desde que yo era chiquitico; me llevaba a las iglesias y yo cantaba con ella. Esas primeras cantadas eran muy especiales para mí porque yo me emocionaba mucho porque siempre que cantaba con mi mamá sentía mucha alegría y tranquilidad”; dijo también que llegó al programa para que Colombia conociera su voz; admitió que “me falta práctica” pero con todo y eso decidió presentarse, cantó ‘Volver, volver’, interpretada por Vicente Fernández, recibió aprobación de los tres jueces y, en honor a la tierra mexicana, escogió a Jesús Navarro.

Era el turno de Camilo, representante de Antioquia y su municipio, Envigado. “Yo empecé en la música cuando estaba en preescolar, en el acto de clausura. De ahí me gustó cantar”. Su madre confesó que el niño es un milagro de vida:

“Cuando nació tuvo un sangrado interno y como a los cinco días entró en coma. Creo que a Camilo la música le salvó la vida porque le colocábamos música (sic) y empezaba a recuperarse y ahora todos los días me deleita con esa voz que Dios le dio”.

En la audición a ciegas, cantó ‘Como yo nadie te ha amado’ y debido a su gran voz, logró la atención de Cepeda, Jiménez y Navarro, escogiendo al primero como tutor. El pequeño Jackson fue el tercer concursante en representar el género popular durante el episodio; el niño nacido en Venezuela, Estado Lara, cantó ‘Mi salón está de fiesta’, composición de Bulmaro Bermúdez, cautivando los oídos de Natalia Jiménez y Andrés Cepeda. Cuando el pequeño de 11 años les dijo su nacionalidad, rompió en llanto, pues recordó su antigua vida y el contraste con el sitio donde se presentó. También hizo una loable imitación de Diomedes Díaz, la cual fue aplaudida por el intérprete bogotano, escogido como mentor por Jackson.

La cuota barranquillera siguió con la audición de Mía, una niña de nueve años que interpretó ‘I Will always love you’ conocida por el mundo en la voz de Whitney Houston. El primero en ser atraído por su voz fue Jesús, seguido de Natalia y finalmente, Cepeda. Mía terminó escogiendo a la española después de pensarlo por varios segundos. Darwin, un niño bogotano de 11 años, continuó representando a la música ranchera en el escenario. Su madre confesó que el sueño de él era presentarse en ‘La Voz Kids’; finalmente lo hizo y le dedicó su canto a su perro, quien desafortunadamente murió.

“A él le da tristeza saber que vino -al concurso- y no llegó con el perro”, indicó su madre. Desde el primer segundo cantando (interpretó el clásico ‘María, María’) hizo que Cepeda y Jesús voltearan sus sillas para verlo; segundos después giró Natalia. El compositor bogotano ganó nuevamente al ser escogido por el mismo Darwin para fuera su instructor.

Al finalizar el episodio, el niño mostró su admiración por Andrés Cepeda, “lo he apoyado desde pequeño, y gracias” mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El episodio hizo que el #LaVozKids fuera tendencia con memes y mensajes de apoyo a cada historia de los niños y niñas que participaron en el segundo capítulo del reality que está cautivando a gran parte del país.





