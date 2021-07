Beto Coral asegura que audiencia en corte de Miami con Uribe fue aplazada y no que fue derrotado

El activista político Franklin Humberto Coral, más conocido como Beto Coral, informó en sus redes sociales que este 22 de julio tenía la audiencia con el expresidente Álvaro Uribe en una corte del condado de Miami-Dade, en Florida, por la demanda que presentó el expresidente en su contra por generarle “estrés emocional”.

Sobre este encuentro en un juzgado estadounidense, revista Semana publicó un artículo en el que aseguró que Coral perdió el “round judicial” contra Uribe. Según el medio, “la defensa de Coral había presentado días antes una moción en la que pedía varias pruebas y documentos a la defensa de Álvaro Uribe. Los abogados del expresidente, en cabeza de Fernando Franco, presentaron, en respuesta, un memorando señalando que no había lugar a esa solicitud pues se trataba de algo con poco sustento jurídico lo que pedía Coral”.

Y agrega que fue el activista quien retiró la solicitud que había presentado pidiendo una serie de documentos que debía supuestamente presentar el abogado de Uribe.

“Mi abogado ha decidido solicitar aplazamiento de la audiencia con Álvaro Uribe en la corte de Miami, en razón de la audiencia que tiene hoy en Colombia. Es paradójico que el señor este definiendo su situación judicial mientras me demanda en otro país por llamarlo criminal”, informó Coral.

Además, también en su cuenta de Twitter desmintió a Semana. “¿Cual derrota? La audiencia se aplazó. Uribe no me ha derrotado. La audiencia fue citada por mi abogado porque el cobarde ha evadido el cuestionario que le formulé hace 3 meses. Pero por primera vez, el Pasquín acepta que le cause “Estrés emocional” al Genocida”, señaló Coral.

Y agregó: “En abril, el cobarde genocida y su abogado enviaron evasivas para no responder el contra interrogatorio. Alegando que la documentación que yo pedía era clasificada y privilegiada. Hoy Semana dice que Uribe me derrotó porque se solicitó aplazarla. Payasos mentirosos”.

Uno de los que compartió la noticia de Semana fue el ganadero José Félix Lafaurie, que escribió: “El round judicial que perdió Beto Coral contra el expresidente Álvaro Uribe en Estados Unidos. Con el servicio de Uber no le alcanza para pagar abogado. Más bien, cancele lo que debe en #Colombia”.

A lo que Beto Coral le respondió: “Gracias José Félix por darme más relevancia y mostrar cómo El Genocida de Uribe se enfrenta conmigo en una corte de alegando que le causé “estrés emocional”, demanda que no va a ganar. Espero que a usted tampoco le de estrés: despojador de tierras, paramilitar y corrupto”.

El pasado 12 de mayo sobre el cielo de Miami, Estados Unidos, sobrevoló una avioneta con un mensaje en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe. “6.402 inocentes asesinados en el gobierno de Uribe”, se lee en la pieza que está en inglés y hace alusión a la cifra que entregó la JEP sobre los casos de ‘falsos positivos’ cometidos por el Ejército Nacional.

Así como el pasado 3 de mayo, quien está detrás de estos mensajes es el activista Beto Coral. En su cuenta de Twitter publicó el video y señaló: “Hoy fue en South Point y todo Miami Beach. Por las madres de Soacha y por los más de 6402 inocentes asesinados en el Gobierno de Uribe. Sigan mirando al cielo #UribeGenocidaElMundoYaLoSabe”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: