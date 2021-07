Atentaron contra ‘Patio 4’ al suroriente de Cali

A poco más de un mes de la partida de Junior Jein, el género urbano de la ‘Salsa Choke’ estuvo a minutos de despedir a otra de sus insignias: ‘Patio 4′, intérprete de éxitos como “Yo nunca pelao”, “Lo hizo rico”, “Wiki Wiki”, y “Pico y Placa”, fue asaltado al suroriente de Cali mientras se encontraba departiendo con su esposa en un restaurante de la capital del Valle.

‘Patio 4′, en declaraciones para El País, de Cali, indicó que dos asaltantes en motocicleta se acercaron a él y a su compañera con la firme intención de atentar contra sus vidas, motivo por el que ya reportó su caso a las autoridades policiales.

Así relató el incidente el cantante en una de sus Stories de Instagram, recogidas por el primer diario del suroccidente colombiano:

Estábamos almorzando en un restaurante de Ciudad 2000 cuando nos llegaron dos tipos en una moto. Uno de ellos sacó una pistola y me apuntó, por lo que salí a correr. Él intentó hacer un tiro, pero se le trabó la pistola. Yo noté que ellos me perseguían en la moto y me escondí detrás de un carro. Ellos siguieron derecho por la Simón Bolívar