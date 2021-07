Seis policías y siete civiles heridos, balance de jornada de protestas en Cali

Loma de la Cruz, epicentro de disturbios en Cali durante jornada de protestas del 20 de julio

La capital del Valle del Cauca fue protagonista de disturbios entre manifestantes y fuerza pública en el céntrico sector de la Loma de la Cruz, centro de Cali que dejaron un saldo de 6 agentes del Esmad heridos, uno de ellos en la cara, y 7 civiles, afectados por los gases lacrimógenos.

El balance lo presentó el secretario de Seguridad de la ciudad , Juan Carlos Soler, quien aseguró que el 95% de las manifestaciones acaecidas en Cali fueron pacíficas, motivo por el que extendió una felicitación a la ciudadanía, pero resaltó que los choques sí empañaron la jornada de protestas.

Entre las 5:00 p.m. que ya habían terminado las marchas, y las 7:00 p.m., se presentan algunas confrontaciones que al momento dejan como saldo, informado por las red de ambulancias, de 7 personas lastimadas por parte de los marchantes

El funcionario afirmó no contar con datos precisos sobre si los civiles involucrados en estos hechos fueron, o no, heridos en las confrontaciones con la Policía, pero destacó que no ocurrieron heridos de gravedad, ni pérdidas en vidas humanas.

No se sabe si los que atacaron a la fuerza pública, yo no tengo esa información. Pero sé que son por intoxicación de gases, que no hay heridos de gravedad y no hay vidas humanas que lamentar

Con respecto a otras situaciones que perturbaron el orden público de Cali, Soler informó de la incautación de armas largas y bombas hechas por la Policía.

Imagen de archivo: CALI. 19 de mayo de 2021. En normalidad se desarrolla en Cali la jornada de marchas convocada para este miércoles 19 de mayo, en el marco del Paro Nacional. (Colprensa-El País)

El funcionario informó que la Fuerza Pública realizará una rueda de prensa en la que detallará los resultados de dichas acciones. Soler reveló que previo al 20 de julio había amenazas que fueron tramitadas a través de la acción oportuna de los organismos de inteligencia, la Fiscalía, el CTI y Policía Judicial. Aunque no entró en detalles, precisó que fueron interceptadas una gran cantidad de líneas celulares y telefónicas para contener estas amenazas.

Teníamos información sobre unos explosivos que venían hacia Cali, eso será objeto de una rueda de prensa que se hará más tarde o mañana por parte de nuestra Policía Nacional sobre unos resultados que logramos anticipar. Esto dejó unas incautaciones, cantidades y todo eso será en cabeza de quien hizo el trabajo de inteligencia

Con respecto a las armas largas incautadas por la fuerza pública , Soler adelantó que: “Habían unas amenazas de algunas personas que estaban moviéndose de algunos temas periféricos hacia la ciudad de Cali y colocamos bloqueos. Evitamos que algunas personas con armas largas llegaran a la ciudad”.

Loma de la Cruz: el epicentro de los disturbios del 20 de julio

De otra parte, los eventos de la Loma de La Cruz fueron, para Soler, pacíficos hasta finalizada la tarde cuando “Se observó que un grupo de 50 personas que llegó y no estaba entre los marchantes, empezó a bajar hacia la calle 5 porque tenía intenciones muy claras de vandalizar e incendiar todo el centro. Tenían aprovisionamiento de gasolina, tenían aprovisionamiento de pegante e iban hacia ese sector”.

El funcionario respondió a los rumores que señalaban a las autoridades de brutalidad policial y demarcó claramente las acciones de la Fuerza Pública en los choques acaecidos en la tarde del 20 de julio en dicho sector:

“Se les bloqueó el paso en la calle 5 y ellos reaccionan de manera violenta atacando a la Policía. Desafortunadamente hieren a un patrullero en la cara, se procede a tratar de ubicar a quienes dispararon. Después de eso disparan a cinco policías más que quedaron heridos, no sabemos si con armas traumáticas o normales. Hay un policía bastante delicado. Se evacúan estos policías y sigue la confrontación en el marco del uso de gases”.

Las autoridades retomaron la zona en horas de la noche, pero reportes de bloqueos y confrontaciones se produjeron durante las primeras horas del 21 de julio en sectores como Puerto Rellena, Paso del Comercio y sur de Cali.

Seguir leyendo: