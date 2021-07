Los actores colombianos Junior Polo y Viña Machado revelan detalles de sus personajes en la cinta ‘Ángel de mi vida’

Ángel de mi vida, película de Yuldor Gutiérrez. (Colprensa).

‘Ángel de mi vida’, película dirigida por Yuldor Gutierrez; protagonizada por Junior Polo y Viña Machado; y basada en hechos de la vida real, ya se encuentra en las salas de cine del país. El relato de un joven que lucha por ganarse el amor de su padre, luego de que este lo rechazara por nacer con una discapacidad cognitiva, pretende, según explicaron sus realizadores, además de darle visibilidad a este tipo de historias, apoyar a personas que, al igual que el protagonista de la historia, tienen condiciones similares. Polo y Machado revelaron algunos detalles de lo que fue la construcción de sus personajes.

“Desde el respeto, desde el cariño, y para nada fue un reto, fue más un goce experimentar y estar en mi alma y en mi cuerpo para que Ángel pudiera lucir y brillar”, contó el actor Junior Polo en un diálogo con Noticias Caracol. Ángel, su personaje, es un joven que, para lograr el cometido de restablecer la relación con su padre, y ganarse su cariño, busca convertirse en un gran atleta, para demostrarle a su progenitor que, al igual que él, puede ser un gran deportista. En la película, el padre de Ángel lo rechaza al creer que por su condición no podrá seguir sus pasos.

Viña Machado, quien interpreta a la mamá de Ángel, aseguró que con su interpretación pretende hacerle un homenaje a todas esas madres solteras que, por sus propios medios, logran mantener a sus hijos y darles un futuro próspero. “Esta es una película con el corazón, para ablandarte el corazón, para abrirte el corazón, para que estrenes el corazón, digo yo. Esto es para abrazar nuestras diferencias, yo no creo que haya un humano no capaz de algo, creo que todos tenemos capacidades distintas”, manifestó Viña en una entrevista con ese mismo medio.

De acuerdo con lo que explicó el director de la cinta, Yuldor Gutiérrez, y lo que recalcó Junior Polo, esperan poder entregar un porcentaje del dinero de la boletería vendida a la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial (Fides). “Con cada boleta se busca colaborar, apoyar y ayudar a un niño con discapacidad cognitiva”.

“Elegimos a Viña Machado porque es una actriz que tiene una técnica muy bien lograda y mucha ternura, pero tiene algo fundamental: carácter (...) es mamá y, al serlo, tiene en su alma y corazón cómo es la relación con su hijo”, reveló Yuldor, en una entrevista con el diario El Nuevo Siglo, en donde, además, reveló que el personaje de Ángel quería hacerlo con un actor natural, un niño con Síndrome de Down, pero, tras años de planear la película, los niños se le ‘iban creciendo’ y no pudo concretar con ninguno.

“He trabajado con niños con Síndrome de Down, los he tenido como protagonistas en varias series y siempre quiero incluirlos porque soy un amante de la inclusión. Durante estos 15 años pude haber escogido más de cinco niños con discapacidad cognitiva para que protagonizaran la cinta, pero como tardó tanto el proyecto se me crecían los niños y quería un niño de ocho o 10 años. Pero a medida que pasaba el tiempo se me crecían, entonces tuve que ir descartando un montón de niños”, en ese punto llego Junior, de acuerdo con lo que le contó Gutiérrez a ese portal informativo.

La cinta, que fue rodada en Santa Marta, es el resultado de una experiencia que vivió el director años atrás, cuando trabajaba para producciones como ‘Francisco, el Matemático’ y ‘Yo, José Gabriel’. Lo que le relató Yuldor a el diario el Nuevo Siglo fue que, por esos días, le ofrecieron contar la historia de un niño con Síndrome de Down. Él, según argumentó, sintió que podía ser un trabajo ‘muy duro’ y que no estaba ‘preparado’ para ello, por lo que decidió rechazar la idea.

“No pasaron ni 48 horas y decidí que yo iba a hacer algo por él, que iba a ayudar a ese niño, que valía la pena visibilizarlo. Entonces lo busqué, hice el casting, me pareció encantador y lo llevé al rodaje. Cuando él fue por primera vez a representar el personaje, de ‘Ángel’, lo que pensaba que iba a hacer por ese niño, ese niño lo terminó haciendo para mí. Su magia, su manera de ver el mundo, cómo él se relacionaba con los demás actores, con los camarógrafos y cómo él estaba apegado a mí, hizo un poco que esa intensidad mía por el trabajo fuera bajando. Desde ahí ese niño se convirtió en el Ángel de mi vida. Entonces decidimos hacerle un homenaje a ese ángel de nuestros días”, relató.

Para Yuldor fue una experiencia de aprendizaje, según le contó a ese medio de comunicación pues, se demostró a si mismo que estaba equivocado, y que la única discapacidad que había en el ambiente era la de él, la que denominó como ‘la discapacidad de amar’.





