“Usted y yo no tenemos una amistad”: la respuesta de Matador por los mensajes que le envió el general Zapateiro.

A inicios de mayo, el general del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro, le envío unos mensajes directos al caricaturista ‘Matador’, quien denunció que los mismos eran intimidatorios. De nuevo, este lunes el caricaturista emitió un comunicado refiriéndose de nuevo al tema.

“Primero que todo no es normal que el General del Ejército esté enviando mensajes por WhatsApp a alguien que no conoce y sin explicar de antemano de dónde sacó el número del teléfono privado de esa persona”, inició Matador en respuesta a una carta que emitió Zapateiro en mayo explicando la razón por la que se comunicó con el artista gráfico.

“Quiero recordarle que ese mensaje hace parte de varios que hemos cruzado a través de WhatsApp, con pleno conocimiento suyo de con quién estaba hablando. Tanto es así, que incluso se refirió a mí en algunas de sus respuestas como <<... ¿esos son sus héroes de la patria que tanto defiende?... ¡Ajúa!>>”, explicó Zapateiro.

Por ende ‘Matador’ prosiguió explicando que además de los mensajes, también recibió llamadas de alguien que se presentó como ‘asesora de comunicaciones del Ejército Nacional’ y que le pedía que “conminara” el tono crítico de las caricaturas que hacían referencia a la institución y “era muy enfática su insistencia para tener una reunión privada conmigo, a lo cual nunca accedí”.

El dibujante contó que no creía que fuera alguien del Ejército hasta que le dijeron “miserable”, lo que lo impulsó a interponer una denuncia ante la Fiscalía y días después, ‘Anonymous’ filtró el número de teléfono de Zapateiro, por lo cual se dio cuenta que el mensaje había venido del General.

“No podía creer que aquel señor cincuentón con camuflado que salía en RCN gritando ‘¡Ajúa!’ como porrista quinceañera, es el mismo de los mensajes”, dijo ‘Matador’.

Luego señaló que él no era enemigo del Ejército y que solo era un caricaturista que hace su trabajo desde el humor y la verdad. “Aclaro entonces, que usted y yo no tenemos una amistad, no nos hemos encontrado nunca en ningún sitio, no tenemos fotos juntos, desconocía que usted era el emisor de tales mensajes y este es el momento en el cual desconozco de dónde sacó mi número privado”, aseveró.

También dijo que el descrédito del Ejército se debe a abusos, violaciones, politizaciones, ejecuciones extrajudiciales, corrupción y ahora también al magnicidio del presidente de Haití, “no es gratuito”, dijo.

“Puedo asegurarle, General, que todo lo dicho en la presente carta está debidamente soportado en pantallazos, números telefónicos y mensajes de WhatsApp, de los cuales tiene conocimiento la Fiscalía General de la Nación”, concluyó ‘Matador’.

Por su parte, en su comunicación de mayo, Zapateiro dijo:

“En cuanto a su suspicacia sobre el origen de las <<llamadas sospechosas>>, solo puedo asegurarle que no provienen de mi parte, y, si usted afirma lo contrario, está en el deber de demostrarlo”.

La denuncia de Matador

“Gracias a que Anonymous hizo público el número telefónico de Zapateiro, descubrí que desde el mismo teléfono del General me enviaron estos mensajes el año pasado, así como llamadas sospechosas de otro teléfono. Hago público esto, por seguridad”, aseguró en la red social.

Una de las ilustraciones criticadas recuerda un doloroso caso de maltrato animal en el que un soldado asesina a una perrita cachorra, la cual lanzó desde una torre de entrenamiento en el municipio de Puerres (Nariño), en el suroccidente del país.

Por esta caricatura, donde hay una canino con alas de ángel que es lanzada y con la expresión ‘Ajúa’. Matador recibió el siguiente mensaje: “Su morbosidad periodística y dañina la dejo en manos de Dios”.

En la otra ilustración se hizo burla de la ‘operación bastón’, con la que al interior del Ejército se investigaron hechos de corrupción. La caricatura muestra a un oficial con paquetes de dinero bajo su quepis, también con la expresión ‘Ajúa’.

Por esa sátira, le enviaron este mensaje: “Pero esta no es la actitud ¡Respete al 99 por ciento de los hombres y mujeres soldados quienes estamos dándolo todo por este país! ¡No sea tan miserable!”.

