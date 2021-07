“Era mi niño, mi vida”: El relato del abuelo de Julián Gómez, niño que lloró tras triunfo de Egan en el Tour de Francia

Julián Esteban Gómez. Foto: Colprensa

La muerte del pequeño Julián Esteban Gómez ha causado indignación y dolor en todo el país. Una tractomula acabó con su sueño de ser un ciclista profesional al igual que Egan Bernal, a quien tenía como ejemplo a seguir e incluso fue captado llorando cuando el deportista ganó el Tour de Francia en 2019.

Muchas voces de rechazo se han manifestado desde diferentes partes, no solo en redes sociales; cientos de mensajes en redes sociales expresando un sentimiento colectivo: la tristeza porque un pequeño no podrá ver más las alegrías de su deportista favorito y porque ya no podrá cumplir sus metas.

Una de esas opiniones ha sido la del señor Guillermo Torres, abuelo del menor y quien lo acompañaba mientras el niño entrenaba, cuando ocurrió el accidente. En diálogo con Blu Radio, contó las últimas palabras que le había dicho a su nieto antes de realizar el que sería el último entrenamiento de Julián en su bicicleta:

“Le dije: ‘papá, vamos a dar una vueltica, camine vamos’ y nos fuimos con otro amigo”, narró con voz acongojada.

“Estoy destrozado. Era mi niño, mi vida entera, era mi rey”, dijo don Guillermo.

También mencionó que el niño seguramente se asustó al escuchar la frecuencia con la que el conductor de la tractomula pitaba, esperando que el pequeño ciclista le diera el paso. “Íbamos por la berma de la carretera, un tipo de un camión iba pite y pite y nosotros íbamos por ahí”, mencionó a aquella emisora.

Don Guillermo aclaró que la Policía se llevó al conductor del camión y que, según él, el vehículo fue inmovilizado y llevado a los patios, hecho que fue confirmado por el mismo alcalde del vecino municipio de Bogotá, Wilson García en diálogo con Caracol Radio. También hizo un llamado a respetar las normas de tránsito y a hacer un adecuado uso de las vías.

En medio de la entrevista, el abuelo de Julián no pudo ocultar su tristeza y dijo que estaba destrozado.

Las reacciones al trágico accidente

Cabe mencionar que el pequeño hacía parte del equipo de ciclismo del municipio de Zipaquirá, dirigido por el exdeportista y entrenador Fabio Rodríguez, quien lamentó el hecho ocurrido en la mañana de este domingo 18 de julio: “Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida”, expresó el formador de talentos, quien también entrenó al actual campeón del Giro de Italia, diciendo también que lo extrañará por siempre, “mi querido Julián”.

Además, en diálogo con el medio deportivo Marca, manifestó que “Él estaba muy contento porque antier hicimos una cronoescalada, previa a una competencia que teníamos, e hizo un buen tiempo (…) Ayer fuimos al Neusa. Por lo general, yo le ganaba porque él subía a rueda mía. Pues ayer me ganó y estaba inclusive saboteándome”.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó solidaridad con la familia del niño. “No hay palabras suficientes para expresar el dolor y la tristeza por el fallecimiento de Julián Esteban”, dijo la mandataria. Otra opinión fue la del presidente Iván Duque, quien envió un mensaje de oración.

“Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban (…) Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad”.

También, decenas de ciudadanos se han manifestado en redes sociales contra este crimen y piden, además de justicia, que se priorice la vida del ciclista en la vía.

