Molestia en Junior por el arbitraje tras la derrota ante América: “No es justo que se equivoquen solo con nosotros”

Imagen de referencia. América vs. Junior de Barranquilla. Fecha 1, Liga Betplay 2021-II. Foto: cortesía Dimayor.

Desde este viernes dio inicio el segundo semestre del fútbol profesional colombiano. Uno de los encuentros más llamativos de la primera fecha en la Liga Betplay 2021-II ha sido el que protagonizaron América de Cali y Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero.

Cuando estaba a punto de finalizar la primera mitad, el equipo ‘Tiburón se puso arriba en el marcador: Juan David Rodríguez sacó un remate de media distancia que vulneró el arco custodiado por Diego Novoa. Posteriormente, llegaría la jugada que despertó la polémica: Freddy Hinestroza, quien estaba haciendo las veces de capitán en el Junior, cobró un tiro libre rasante: el arquero del América reaccionó y atajó el balón sobre la línea, aunque no quedó claro si el balón entró o no, pese a la participación del VAR en el encuentro. Los dirigidos por Luis Amaranto Perea tuvieron la posibilidad de irse arriba por dos goles.

Finalmente, el equipo ‘Escarlata’ terminaría remontando el partido en los últimos 15 minutos: Javier Ortíz puso el empate al minuto 77’ tras un tiro de esquina; el chileno Rodrigo Ureña marcaría el 2-1 tras recibir un pase de Déinner Quiñones en la medialuna del área; y ya en el tiempo de descuento, Adrián Ramos cerraría el 3-1 capitalizando un error de Junior en salida.

POLÉMICA CON EL ARBITRAJE:

Luego del partido, Hinestroza no escondió la molestia del equipo por la jugada del tiro libre, pues, para él, el balón sí entró completamente y debió ser gol a favor. “No pedimos que nos regalen nada porque sabemos que vamos contra todos, pero que tampoco nos quiten. No es justo que tantas cámaras se equivoquen solo con nosotros. No es excusa, pero no es la primer vez que pasa este tipo de cosas, en este tipo de partidos”, puntualizó el delantero en su cuenta de Instagram.

Pantallazo: Instagram @freddy_hinestroza.

La pregunta que ahora muchos se hacen es: ¿Fue o no fue gol? José Borda, analista arbitral de Caracol Radio, se manifestó en Twitter sobre dicha jugada: “Como el Fútbol Colombiano no tiene Sistema de Detección Automática de Goles, el juez y el VAR decidieron que no pasó completamente la línea pues Novoa no lo permitió. Yo NO ví gol ¿Ustedes cómo la vieron?”.

Pantallazo.

Entretanto, la cuenta conocida como El VAR Central (@ElVarCentral), que analiza las jugadas arbitrales en el transcurso de los partidos, precisó que no existe certeza absoluta sobre la validez de la anotación: “Por eso es que el sistema de detección automática de goles es lo recomendado para este tipo de situaciones de gol o no gol. Con el VAR puede ocurrir algo como esto; y es que hoy nos vamos todos a dormir sin saber si era o no era. Ninguna cámara da total claridad”.

Por su parte, el periodista deportivo, Paolo Arenas, también se pronunció en dicha red social, y aseguró que la pelota sí cruzó la línea de meta: “Es claro que la pelota entró. No puede entender como el VAR no observó algo que, de verdad, es bastante obvio”.

Pantallazo.

¿QUÉ DIJO PEREA?

Culminado el compromiso, el técnico del ‘Tiburón’ expresó que no tiene claro qué pasó, ya que se encontraba lejos de la jugada; no obstante, sí dejó claro que ese tipo de ocurrencias no pueden servir como una “excusa” ante la derrota:

“No nos podemos quedar con esas situaciones. Los rivales tampoco se vinieron abajo. Empezaron perdiendo y remontaron. Esas excusas, no. Ya somos lo suficientemente grandes para entender que el partido que se perdió no pasa por uno o dos detalles”.

En la imagen, el entrenador de Junior de Barranquilla, Luis Amaranto Perea. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Sin darle mayor importancia al arbitraje, Perea recalcó que el panorama defensivo del equipo es delicado, sumando los cuatro goles recibidos hace algunos días en la Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay: “Es una situación preocupante. Los goles, en Copa Sudamericana, llegaron por fallos nuestros. Lo de hoy, fue igual. El tercer gol es una muestra más de que estamos equivocados. Si a eso le sumas, remar de atrás y con un hombre menos, todo se agrava. Hay muchas cosas para corregir. Hasta la expulsión, el partido fue equilibrado”.

SEGUIR LEYENDO: