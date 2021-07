Ella es Viviana Posada, la actriz de ‘Enfermeras’ que confunden con Paola Jara

Viviana Posada junto a Paola Jara. Foto tomada de redes sociales.

Viviana Posada es una actriz colombiana que actualmente aparece en ‘Enfermeras’ una de las telenovelas del Canal RCN que está en su segunda temporada. Posada, quien cada vez gana más seguidores en las redes sociales recientemente confesó en su perfil de Instagram que es confundida con la cantante Paola Jara, pues al parecer muchas personas la encuentran muy parecida a la pareja de Jessi Uribe.

Posada interpreta a la enfermera Ivonne, una mujer que se caracteriza por su fuerza, valentía y lealtad. En los más reciente episodios de la telenovela que ya tiene confirmada una tercera temporada, Ivonne ha jugado un importante papel en la historia, pues ha llegado a arriesgar su vida por cuidar a las personas que le importan.

En una reciente ronda de preguntas en la red social, la actriz colombiana respondió a uno de sus más de 59 mil seguidores sobre su relación con la cantante de música popular Paola Jara. El parecido físico entre ambas mujeres parece confundir a algunos usuarios y parece que no solo la confunden en las calles, sino que muchos asumen que ella y la cantante son familiares.

Ante la insistencia de varios de sus seguidores dejándole comentarios sobre su parecido con la cantante Viviana dijo lo siguiente: “Sí, me lo han dicho demasiado, siempre me lo dicen. Pero no somos nada. Lo único que tenemos en común es que cantamos música popular”.

Aquí la respuesta de la actriz:

Resalta que Posada menciona que lo único que tienen en común es que cantan música popular. Pues sí, además del talento para la actuación, esta mujer oriunda de los llanos colombianos también es una cantante.

Al igual que Jara, Posada interpreta canciones del género popular y despecho, pero no se trata de un simple pasatiempo, realmente la actriz se presenta frecuentemente ante el público interpretando canciones.

Y es que el parecido entre las dos mujeres, también se podría dar porque en algunas ocasiones Posada ha interpretado los éxitos de Jara ante el público. De hecho, bajando un poco por su perfil de Instagram, donde la mujer publica varios videos cantando, se puede encontrar una grabación en la que la actriz está cantando junto a Paola Jara.

El video es del 14 de enero de 2020 y se ve a las dos colombianas sobre un escenario interpretando la famosa canción ‘Que sufra, que chupe y que llore’, la cual canta Jara junto a la también artista popular Francy.

Además de Paola Jara, Viviana Posada se ha mostrado en su perfil haciendo covers de reconocidos artistas colombianos como Pipe Bueno y Sebastián Yatra. La actriz siempre está acompañada por su guitarra y deja sorprendidos a sus fanáticos con su talento para interpretar las canciones.

Por otro lado, Posada también responde preguntas sobre su vida personal, sus talentos, sus admiraciones, su participación en ‘Enfermeras’ y hasta sus miedos. Recientemente también les confesó a sus seguidores que su mayor miedo es “morirme y no estar bien con el de arriba”.

Esta respuesta dejó en claro la firme creencia de la mujer en Dios y lo importante que es para ella tener una buena relación con Él. Por otro lado, también habló sobre su situación amorosa y confesó estar feliz con el hombre de su vida,con quien tiene siete años de matrimonio; también contó que con todos en la producción tiene una hermosa y divertida relación laboral y personal.

La semana pasada Viviana Posada estuvo celebrando junto a sus seres queridos su cumpleaños número 33 y publicó unas imágenes en las que sobresalió el color rosado, tanto en su atuendo como en la decoración que le prepararon, la actriz agradeció por todos los mensajes de felicitaciones que ssu seguidores le dejaron.

SEGUIR LEYENDO: