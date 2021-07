Radican denuncia penal contra la Policía y civiles armados por episodio en Ciudad Jardín

Este 14 de julio ante la Fiscalía seccional de Cali, el abogado Sebastián Caballero en representación de los jóvenes músicos Álvaro Herrera y Sebastián Mejía, quienes fueron detenidos en las protestas del pasado 28 de mayo en Cali, presentó una denuncia penal en contra de la Policía Nacional y de los civiles armados de Ciudad Jardín, incluido el polémico empresario Andrés Escobar.

“Hemos radicado, con Álvaro Herrera y Sebastián Mejía, denuncia penal contra la Policía Nacional y los civiles armados de ciudad jardín, incluido Andrés Escobar; por los punibles de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, tortura y otros”, informó el abogado.

En el documento radicado se lee que la denuncia es por secuestro agravado, tortura agravada, lesiones personales agravadas, fraude procesal, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa. Esto por los casos de los músicos que fueron detenidos por uniformados en Ciudad Jardín con el apoyo de civiles que estaban presentes en las manifestaciones.

“Son víctimas de ataques por parte de la fuerza pública y civiles armados el día 28 de mayo del año en curso, en el marco de las protestas del Paro Nacional”, dice la denuncia.

El caso Álvaro Herrera fue polémico por el video que grabó un policía una vez tenía al joven capturado. “Estaba con los manifestantes lanzando piedras y palos en la parte de Ciudad Jardín (...) Somos un grupo de vándalos que estamos organizados”, comentó el joven. El uniformado preguntó que quién lo golpeó a lo que el joven respondió: “los manifestantes por estar en esa situación”.

Sin embargo, un juez declaró ilegal la captura por lo que el músico fue dejado en libertad y declaró que fue obligado por la policía a decir que estaba tirando piedras. Así mismo fue dejado en libertad Sebastián Mejía que también fue capturado en las marchas.

En una investigación periodística de Cuestión Pública se evidenció que entre la Policía y civiles armados se armó un grupo de autodefensa, que no solo disparó contra ciudadanos desarmados, sino que también detuvo intencionalmente a manifestantes pacíficos. El músico Herrera le comentó a ese medio lo que pasó ese día:

Tomado de redes sociales.

“Me dirigía hacia mi casa y me tocó pasar por un punto en el cual había una concentración de motociclistas que estaban a la entrada de la avenida Cañasgordas, la entrada hacia el barrio Ciudad Jardín. Había un contingente de policías que estaban custodiando a lo largo y ancho de la carretera sin actuar, pero habían civiles armados que estaban detrás de ellos con armas cortas y armas largas. Yo lo vi. Entonces decidí hacer un video, tomé mi teléfono y empecé a grabar por varios minutos hasta que uno de los ciudadanos de Ciudad Jardín me apuntó, yo tenía mi corno, mi instrumento musical atrás, y yo en defensa propia tuve que tomar una piedra, porque no tenía cómo… Mi instrumento es mi instrumento y no lo voy a poner para la defensa mía. Desafortunadamente uno de los tipos que estaba disparando a la sociedad civil, me cogió por detrás, me ahorcó y en esas llegaron otras personas a pegarme ahí”.

Entre los denunciados está el polémico empresario Andrés Escobar, quien se convirtió en tendencia en redes sociales tras ser captado en video con un arma disparando en medio de las protestas. En Semana el sujeto se defendió asegurando: “cuando empiezas a ver esas detonaciones da una sensación de pánico, peligro y decido salir. Cuando llegó al puente de la carrera 102, donde está el CAI de Policía, encontramos que había muy pocos efectivos y eran demasiados los que venían de la zona de los manifestantes. Estaban avanzando y había un policía ondeando una bandera blanca en símbolo de paz para tratar de alivianar los ánimos, pero no sirvió, ellos siguieran avanzando se sintió pánico y peligro extremo que es cuando tomo la decisión de hacer unos disparos de disuasión al aire con mi arma traumática, no letal”.

