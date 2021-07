Beta gana el último desafío de sentencia y bienestar y le impone el chaleco de sentenciado a Olímpico

Cada vez está más cerca la gran final del Desafío: ‘The Box’ y van quedando menos competidores; la lucha deja de ser exclusivamente física para convertirse en una guerra de estrategias para que los concursantes más destacados lleguen a la última parte del reality show más visto de Colombia en la actualidad.

La competencia está en su etapa de semifinales y era el momento de ver cómo iban a salir los miembros de Alpha y Beta al último ‘desafío de sentencia y bienestar’. La prueba no fue fácil, pero estos últimos salieron victoriosos y dejaron en riesgo a Alpha, esperando a que sus rivales escogieran, después del reto, a cuál de sus integrantes decidían colocarle el chaleco de sentenciado.

“No estuve al principio porque quería que las chicas se tuvieran confianza y ya que ellas siguieran su ritmo y después rematar yo” dijo Olímpico. Por su parte, Sonia dijo que sentía rabia porque quería que él pasara a participar y se culpó a sí misma por un error que tuvo durante la prueba.

“Por querer hacer más, hice menos; por quererlo hacer más rápido la cagué y me caí… me aceleré”, expresó.

Cuando pasaron a hablar con Andrea Serna sobre las sensaciones de la prueba, el ‘costeño’ dijo que sabía ganar y perder, mostrando su descontento. Además, la presentadora aclaró que el chaleco de sentenciado estaba en riesgo de quedar en manos de Galo, Esteban, Juan Manuel u Olímpico. Beta, lógicamente, escogió a este último como el siguiente participante en riesgo.

“Yo sé ganar y sé perder también, y por más que yo pudiera adelantar algo ya Sonia difícilmente podía ir y volver -debido a su caída-; además que los brazos los tenía reventadísimos (…) hay que afrontarlo así”, dijo el único hombre que queda en Alpha.

Al regresar a casa, los miembros de Beta hablaron de lo difícil que fue la prueba, mientras que Karen criticó a Olímpico por tirar la toalla al final de la prueba. “Vean, yo no podía creer que Olímpico no intentara arrancar (…) uno la debe dar hasta el final”, reclamó ella.

Mientras tanto, los miembros de Alpha al llegar a su casa se dieron cuenta que estaba prácticamente desocupada; al mismo tiempo hablaron de la decisión que podía tomar Pipe sobre a quién sentenciar.

“Yo creo que sentenciar a Olímpico no sería inteligente para él, porque puede él mismo sacarse; Andrea -Serna- fue muy clara (…) yo creo que va a sentenciar a alguien del equipo -Beta-. Es más factible que sentencie Esteban porque entre ellos se van a cuidar (…) Juan Manuel no creo que se vaya, Galo tampoco, así que Pipe se puede ir por Esteban”, dijo Meli.

En casa de Beta, Juan Manuel habló de un plan para ir en contra el taekwondista de Valledupar, pero a pesar de eso, la palabra de Pipe era la definitiva.

“Yo te digo a ti, enfréntate a Olímpico. Sentenciar a alguien del equipo me parece muy hijue… Yo voto por alguien del otro lado, no por alguien (sic) de mi equipo, no me importa que haya sido Omega y en este momento Beta, me mantengo en mi posición” le dijo Karen a Pipe.

Finalmente, llegó el momento de escoger y, como era de esperarse, el ‘costeño’ quedó sentenciado debido a la decisión tomada por todo el equipo rival, lo que quiere decir que en un nuevo desafío de eliminación se enfrentarán él y Pipe.

“Me tomó de sorpresa que lo sentenciaran porque no jugaron inteligentemente; Pipe debió votar por alguien de Beta, por alguien más asequible (sic). Él sabe que Olímpico es un competidor muy fuerte y lo puede estar sacando ya para una semifinal”, concluyó Meli.

