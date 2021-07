“Ya no más”: contundente respuesta de la mamá de Yina Calderón a ‘La Liendra’

Fotos tomadas de Instagram @YinaCalderonReOficial y @La_Liendraa

Los influenciadores Yina Calderón y Mauro Gómez (La Liendra) vuelven a estar en el centro de la polémica, especialmente en redes sociales.

Uno de los detonantes de esta ‘pelea’ fue una declaración de ‘La Liendra’ en su cuenta de Instagram a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, donde felicitó a Daneidy Barrera (’Epa Colombia’) por su creciente carrera como empresaria, diciendo: “La admiro demasiado por cómo ha cambiado como persona, uno puede cambiar de carro o de casa pero si Diosito le da a uno la oportunidad de cambiar a uno, también cambiar como persona y ella lo está haciendo”, pero cuando le preguntaron por Yina Calderón, contestó que “Es una persona mitómana que se cree sus mentiras, no le importa manchar el nombre de alguien por su beneficio propio, siento que debería tomar el ejemplo de ‘Epa Colombia”.

La respuesta de Yina Calderón no se hizo esperar y fue polémica. Mientras realizaba su viaje en carretera hacia Cartagena, subió varias historias en Instagram lanzándole ‘indirectas’ a ‘La Liendra’: “Yo en este momento ando concentrada en la nueva tienda que voy a abrir y les va a encantar, (…) entonces no me voy a poner a discutir en este momento con él (…) no estoy para pararle bolas a ningún pendejo”, puntualizó la mujer.

Como si fuera poco, publicó un pantallazo del chat privado de Instagram con ‘La Liendra’, en el que él, aparentemente, le dice “tú me dañas demasiado la mente, acá entre nos”, junto con el mensaje “si soy mitómana usted un perro que no respeta a su novia” y amenazó con mostrar toda la conversación. Esta sería una prueba de infidelidad de Mauricio, pues la captura de pantalla publicada se ve bastante fidedigna como para que sea un montaje; además, ‘La Liendra’ no ha mencionado por ahora que dicha foto sea falsa o editada.

La discusión, como se puede ver, está al rojo vivo y necesita de una voz conciliadora; fue ahí donde entró la mamá de Yina Calderón, Merly Ome, para enviar un mensaje dirigido a su hija y a ‘La Liendra’. El mensaje fue posteado desde la cuenta de Instagram de la influenciadora pero luego fue borrado. Sin embargo, fue reposteado por la cuenta ChismesHoyCol, que se encarga de seguirle la pista a los famosos.

El mensaje de la mamá de Yina fue claro: “Este llamado es más que todo para este chico de Medellín, que hizo un comentario de Yina, que era una mitómana (…) como mamá te pido de corazón que ya no más, ya no más, de verdad. Yo sé que Yina te irrespetó, habló de ti; de igual manera el jalón de orejas fue muy duro de parte del papá y de la mamá porque ella no tiene porqué hacer eso (…) pero como mamá entiéndame”.

Enfatizó la incomodidad con la que ella vive la situación que se presenta actualmente con su hija y el pleito con Mauricio; “Yina no tiene problemas con nadie”, mencionó.

Finalmente, le envió una reflexión al joven. “De verdad chico, entiéndame, esto es muy duro como mamá”, finalizó la mujer. Entretanto, en las historias de Yina aparece ella de fiesta de cumpleaños en Cartagena y no ha vuelto a mencionar el tema de la ‘Liendra’ además del video de su mamá. De hecho, ha estado promocionando su nuevo emprendimiento de fajas y anunció, en las mismas historias, que por ser su cumpleaños iba a regalar estos productos a quienes se contactaran con las redes de su empresa. Por ahora tampoco se conocen más réplicas de algún familiar de ‘La Liendra’ o de la misma Yina.

