Luis Díaz acumula premios: jugador revelación e integrante del once ideal de la Copa América

Luis Díaz, marcó cuatro goles en la última edición de la Copa América. Foto: REUTERS/Ricardo Moraes.

Luis Díaz fue la gran figura de la Selección Colombia en la Copa América 2021, deleitando con su talento a los aficionados y demás personalidades deportivas en el continente. Goleador del certamen junto a Lionel Messi (4) y artífice de la que es, para muchos, la mejor anotación, que se la convirtió a Brasil en la cuarta fecha tras concretar un remate de ‘tijera’ en el área.

Si bien no inició como titular en el torneo, poco a poco se ganó un lugar indiscutido en el once del técnico Reinaldo Rueda, y dio sus frutos. Este martes 13 de julio, el guajiro acumuló más distinciones, pues fue escogido por el Grupo de Estudio Técnico de la Conmebol como el jugador revelación de la Copa, además de incluirlo en el once ideal del torneo.

‘Lucho’, quien juega en el Porto de Portugal, comparte un espacio en el mejor equipo, con el valor agregado de ser el único colombiano. Junto a este aparecen cuatro argentinos, tres brasileños y un jugador de Perú, Chile y Ecuador, respectivamente. En la formación 4-3-3, el portero es Emiliano Martínez (ARG); la línea de cuatro defensores está conformada por Mauricio Isla (CHI), Cristian Romero (ARG), Marquinhos (BRA) y Pervis Estupiñán (ECU); en el mediocampo fueron elegidos Rodrigo De Paul (ARG), Casemiro (BRA) y Yoshimar Yotún (PER); y finalmente, una delantera de ensueño: Lionel Messi (ARG), Neymar (BRA) y Díaz (COL).

Once ideal - Copa América 2021. Foto: Conmebol.

Cabe recordar que el Estudio Técnico de Conmebol está conformado por los colombianos, Francisco Maturana y Carlos ‘Piscis’ Restrepo, los uruguayos Daniel Bañales y Gerardo Pelusso, los argentinos Sergio Batista y Nery Pumpido, y el brasileño Oswaldo De Oliveira Filho.

DÍAZ, LA SENSACIÓN DE LA COPA:

Las distinciones al extremo ‘Cafetero’ no son casualidad. Según el portal BeSoccer, que siguió el rendimiento de cada futbolista en el transcurso del torneo, Díaz es el jugador con la calificación más alta, promediando los valores recibidos en los cinco partidos que disputó: el extremo ‘Tricolor’ obtuvo 7,7 puntos, e incluso superó a Messi y Neymar, quienes acumularon 7,6 y 7,2 respectivamente.

En el transcurso del certamen, el colombiano fue de menos a más: empezó siendo suplente en la primera fecha contra Ecuador; luego, enfrentando a Venezuela en la jornada siguiente, salió desde el banco de suplentes y disputó 28 minutos, pero luego vería la tarjeta roja. En su regreso tras la suspensión, ante Brasil, empezaría a deslumbrar.

Ante la ‘Canarinha’ marcó un gol de chilena para entregarle el triunfo parcial a Colombia, que terminaría perdiendo el encuentro por 2-1. Contra Uruguay en cuartos de final, si bien no marcó, fue uno de los hombres más desequilibrantes en el intento por vulnerar la defensa ‘Charrúa’. Para las semifinales contra Argentina volvería a mostrar su mejor versión, y también se reportaría con una nueva anotación tras de una gran jugada individual por el sector izquierdo.

El golazo de chilena de Luis Díaz / (DirecTV Sports).

El tercer puesto contra Perú no fue la excepción: con sus dos tantos, Colombia podría asegurar la victoria en los minutos finales del encuentro y, además, romper una racha negativa de 20 años sin vencer a los ‘Incas’ en la Copa América. La última celebración databa del 23 de julio del 2001, en el marco de la edición que se celebró en el país. Víctor Hugo Aristizábal, que se iría de doblete (50′ y 69′) y Giovanni Hernández (66′) le entregarían el triunfo a los ‘Cafeteros’ en los cuartos de final.

Luis Díaz remató a colocar con pierna derecha y derrotó a Pedro Gallese en el 90+4

¿Cuánto vale Luis Díaz? El ‘guajiro’ empieza a ponerse en el radar de los clubes más importantes de Europa, los cuales deberán desembolsar una buena suma de dinero si quieren hacerse con sus servicios. La cláusula de rescisión del jugador colombiano, que tiene vínculo con el conjunto portugués hasta 2024, es de 80 millones de euros. Acorde al portal especializado, Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 18 millones, sin embargo, esta cifra podría variar en la próxima actualización.

