Video | El sueldo que paga ‘Epa Colombia’ a sus estilistas alcanza para comprar casa... pero en Venezuela

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, luego de hacerse famosa por sus controversiales actitudes, se ha convertido en una de las empresarias más exitosas de la industria de productos capilares. También ha sido ejemplo para muchos jóvenes que la siguen, que desean emprender con sus diferentes ideas de negocio, demostrando que con perseverancia y buena actitud, los sueños si se cumplen.

La influenciadora ha sido tendencia en estos días después de conocerse la más reciente adquisición de una camioneta que había soñado comprar desde que dio inicio con su negocio de keratinas. Gracias al éxito de sus productos, la empresaria ha logrado expandir su negocio a nivel nacional y hace poco se conoció que sus productos ya se comercializan en el extranjero.

A través de su cuenta de Instagram, previo a dar a conocer la compra que habría realizado, algunos de los 1.000 empleados que tiene a su cargo le agradecieron por haberles permitido trabajar y comercializar con sus productos en la aplicación, muchos mencionaron que pudieron adquirir carros, y pagar deudas, pero una de ellas llamó la atención cuando dijo que gracias a ‘Epa Colombia’ había podido comprar su casa.

Ante los rumores que se tejieron en las redes sociales, la influenciadora salió a aclarar la situación y aseguró en sus historias de Instagram que su empleada si adquirió una casa, pero que dicha compra la realizó en Venezuela, de donde es originaria la mujer.

“Están diciendo que un estilista mío compró una casa, pero en Venezuela amiga, en Venezuela m*ric* no aquí porque van a decir ‘¡uy!, entonces ¿cuánto está ganando ese estilista? ... amiga ellas alrededor ganan entre 5 o 6, un día bueno amiga, pero amiga la casa no era aquí en Colombia”.

Así las cosas, la empresaria dio a entender que la cifra de la que hablaba es en millones de pesos y que el salario que perciben sus trabajadores es mensual. Si el sueldo que reciben los estilistas es de esa magnitud, esto indica que están por encima de lo que gana un profesional en Colombia, que recibe entre 1.8 millones de pesos y 3 millones, según la profesión.

Viendo así el panorama de la empresaria, ‘Epa Colombia’ no desaprovechó la oportunidad para invitar a más personas que se acerquen a sus puntos de venta y entrenamiento para que aprendan a aplicar sus productos capilares.

En redes sociales también circula información que la creadora de contenido tendría un negocio alterno a la venta de sus keratinas, pero lo cierto es que la joven ha sabido invertir muy bien su dinero adquiriendo bodegas, oficinas, un apartamento y entre sus gustos también se encuentra su afición por los vehículos de alta gama como camionetas y convertibles.

<b>Multada por darse a la fuga</b>

Según lo dio a conocer la creadora de contenido, mientras se encontraba anunciando la venta de su camioneta Mazda, ella se transportaba por las calles de la capital del país cuando observó que unos agentes de tránsito que le dieron la orden de orillarse para una inspección de rutina.

“Amiga, los policías ya tienen que empezar a ver qué placa es a la cual tienen que correrle y vigilar ¡Malditos los de la Policía! ¿Saben qué me hicieron?, me pararon y, listo, yo paré, pero lo hice un poquito más adelante porque no lo iba a hacer ahí donde ellos me dijeron y me pusieron un comparendo de fuga ¡No!”, comentó ‘Epa Colombia’.

