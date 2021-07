Matrimonio, infidelidad y fortuna: lo que le dijeron las cartas del tarot a los integrantes del equipo Alpha

Captura video Caracol Televisión

Al haber ganado la última prueba del ciclo en el Box Amarillo, los integrantes del equipo morado (Acho, Olímpico, Sonia y Meli) ganaron no solo la tranquilidad de que ninguna de las mujeres de su equipo estuviera sentenciada a muerte, sino cuatro motocicletas y la visita de una tarotista que iba a liberar de mala energía su casa y leerles las cartas.

Paola fue la tarotista y astróloga que visitó la casa Alpha junto a Daniella Álvarez, presentadora encargada de dar los premios a todos los participantes, para realizar la lectura del ‘Tarot de la Benevolencia’, el cual solo predice cosas positivas, según explicó.

La primera en pasar para que le interpretaran las cartas fue la caleña Meli, quien en principio preguntó por su hijo Emiliano. “Él está bien, está bien cuidado por un hombre y dos mujeres. Tiene más conexión con el hombre que con las mujeres, a una de ellas la busca cuando necesita ayuda y con la otra habla con más fluidez”. Finalmente, la tarotista le dijo que no tenía que preocuparse por su hijo, pues aunque él la extrañaba estaba feliz por verla cumplir sus sueños.

Luego le habló sobre su relación amorosa, la astróloga señaló que la relación de Meli “fluye, pero debes tener en cuenta que eres una persona controladora y no dejas que la persona avance a donde quiera, también veo un problema económico, como que ambos tienen proyecciones diferentes; pero los veo bien y juntos”.

La caleña también preguntó por el enfrentamiento entre Camila y Paola, del equipo Beta, y aunque la tarotista no supo decirle quién iba a perder, sí señaló que quien perdía lo hacía por cosas que no dependían de ella. Finalmente perdió Camila, quien señaló que sus brazos no respondieron ante la fuerza que debía hacer para cruzar una cuerda en medio de la prueba.

Alpha recibió visita de una tarotista en su casa

Luego fue el turno de Acho, quien preguntó de manera general por su futuro. La astróloga señaló que le salió la carta de la rueda de la fortuna como un buen presagio, y por otro lado señaló que el competidor tendrá pronto a su segunda hija, Acho ya tiene un hijo.

“Tú vas a emprender un proyecto económico muy importante al lado de alguien y es muy positivo. ese alguien puede ser que también salga de aquí y es un proyecto que va a dar mucho dinero, pero para que eso se dé, debes cambiar de ciudad y saldrás con tu familia y dos mujeres”, dijo la tarotista.

Siguió Sonia, a quien la astróloga le habló del problema de salud de su mamá y los problemas de comunicación que esta tiene con otra mujer en su familia y que la competidora puede solucionar. Por otro lado, Paola le habló sobre su relación y señaló que “es la relación más estable que he visto hasta ahora, si no te has casado con él lo vas a hacer pronto”, señaló la tarotista alegrando a la integrante del equipo Alpha.

A Olímpico, capitán del equipo, le salió la carta del Rey de Fuego de cabeza, “tú eres el eje de tu familia has sentido que tienes que ser el que saca adelante a otras personas, ser el ejemplo para otros”. Luego le preguntó que si tenía hijos, a lo que él respondió afirmando que tiene una pequeña niña.

“Bueno, van a ser tres niñas, vas a tener dos hijas más”, lo que sorprendió al competidor, quien inmediatamente preguntó si todas iban a ser fruto de la misma relación, pero la tarotista le dijo que no. Por otro lado, el deportista preguntó si su mujer le era fiel, “sí, ella te es fiel, pero es muy desconfiada”.

Luego la presentadora Daniella Álvarez pasó al frente y decidió dejar que la tarotista le leyera las cartas. En primera medida la astróloga le auguro fortuna eterna y señaló que tiene a su lado muchas personas que la apoyan.

“Tú has tenido dos amores importantes, pero ninguno de ellos es con el que te vas a quedar. Es un hombre extranjero, vive lejos y que aún no conoces, lo vas a conocer en año y medio. Con él vas a hacer tu vida”, le dijo la astróloga a la presentadora que recientemente terminó una relación amorosa.

