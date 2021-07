“Hay que dejar de perder tanto tiempo”, Fonseca habla de cómo ha cambiado su concepto de amor y sus nuevas canciones

Fonseca habla de cómo ha cambiado su concepto de amor y sus nuevas canciones - Cortesía: Sony Music

A Fonseca lo conocimos en 2002 cuando lanzó su álbum debut homónimo, de este salieron hits del momento como “Te mando flores” la canción más escuchada de su carrera y con la que, por primera vez, se llevó un Latin Grammy como “mejor canción tropical”. Desde entonces, el romance ha sido el común denominador en sus letras, canciones que siempre nos han llegado al corazón, que hablan de relaciones, de ese amor de cartas, dedicatorias y que nunca acaba.

Un amor de los tiempos en los que la hiperconectividad no afectaba, en el que las redes sociales no daban ansiedad y cuando terminar no era opción, todo se podía arreglar, ese romance con el que creció el artista y el que, hasta hoy, sigue siendo el motor, la melodía y la letra de cada verso que publica.

En entrevista con Infobae Colombia, el artista habló de la forma como ha cambiado el concepto de amor en esta época tecnológica y de cómo sus canciones han nacido en medio de una pandemia mundial.

¿Cómo ha cambiado su concepto de amor durante este tiempo?

Fonseca: Pues diría mi amigo Juanes, “la vida es un ratico”. Durante todo este tiempo he aprendido que…

El artista colombiano Fonseca habla de su perspectiva frente al amor

¿Qué pasó durante la pandemia, para qué sirvió este tiempo de estar en casa?

Fonseca: En realidad lo aproveché para hacer mucha música, para escribir, estar en familia, darme un break, necesitaba esto… de poder estar conmigo mismo y de sacar todo lo que tenía guardado es que creé un lanzamiento que ya está al aire y es esta nueva canción “Tú 1ero”

Hablemos de este sencillo ¿Cuál fue el proceso de creación?

Fonseca: El sencillo y el video relatan la historia de una trilogía en la cual a sus protagonistas les falta el valor para dar el primer paso y acercarse a esa persona cuando les embarga una atracción más que especial, en donde la química es inevitable y en donde el reloj de la vida no está necesariamente a tu favor…

El artista colombiano Fonseca habla del proceso de creación de su canción 1ero

¿Quién estuvo detrás?

Fonseca: Tú 1ero es una coautoría y coproducción mía y del colombiano Richie López. El video musical fue filmado en la ciudad de Miami a principios de junio bajo la dirección de Christian Schmid Rincon (Nom Media), lo grabamos con el fin de que todo el que lo vea sienta calor, sienta el verano, sienta el amor.

¿Qué es lo que más ha extrañado durante este tiempo de pandemia?

Fonseca: Tocar en vivo me ha hecho mucha falta, extraño estar en un escenario

Pero ya tiene fechas programadas con Andrés Cepeda, qué pueden esperar los fans de este show:

Fonseca: Tenemos gira en Estados Unidos, poco a poco vamos anunciando las fechas, vamos a ir viendo cómo les compartimos todo, pero en los shows en vivo en Colombia, todo es magia…

El artista colombiano Fonseca habla sobre sus shows con Andrés Cepeda

La gira “Compadres tour” junto a Andrés Cepeda estaba programada para 2020. Justo cuando los shows iban a iniciar tuvieron que ser cancelados para evitar que se propagara el covid-19, un año después volverán a la luz.

2020 trajo otro Latin Grammy por su proyecto ‘Compadres’ con Andrés Cepeda. Fonseca, ha recorrido el mundo con sus conciertos internacionales, incluyendo los que realizó junto a Marc Anthony y Chayanne para el “Gigantes Tour” y el “Simples Corazones Tour’’.

