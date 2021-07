Ordenan captura contra el señalado abusador de niños en jardín de Medellín

Denuncian que 14 niños menores de cinco años fueron abusados en jardín infantil en Medellín.

Cada momento que pasa hay un nuevo desarrollo en el caso de abuso sexual registrado en el jardín infantil “Pequeños Exploradores”, un hogar administrado por el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín y que deja hasta el momento un saldo confirmado de cinco menores de edad victimizados y al menos otros nueve en proceso de estudio. La última novedad tiene que ver con el presunto culpable, que ya tendría orden de captura.

Valga recordar que, según las denuncias, se trataría de un trabajador auxiliar del área de nutrición y alimentación, identificado como ‘Manolo’, quien no sólo habría aprovechado su posición en el establecimiento, ubicado en la Comuna 2 de la capital antioqueña, para pasar las noches al interior del mismo, sino también para acercarse y abusar sexualmente de los pequeños que asistían al sitio entre otras cosas para iniciar su proceso educativo y psicosocial, así como para recibir alimentación.

Ahora, a dos días de que las denuncias de abuso a menores salieran a la luz pública, las autoridades finalmente habrían emitido la orden de aprehensión en su contra. Así lo confirmó Caracol Noticias, medio que afirma que la Fiscalía General de la Nación ya cuenta con una venia de un juez de control de garantías para desplegar el operativo de búsqueda y captura con el que se espera dar aún más desarrollo al caso.

Lo anterior, teniendo en cuenta que no se había podido emitir dicha orden contra ‘el amigo grande’, como le dicen los menores de cinco años al individuo en cuestión, debido tanto al derecho de ‘presunción de inocencia’ plasmado en la Constitución, como a la falta de material probatorio que justificara una captura, incluso si se trata de una hecha con motivos preventivos. Dicho esto, hay que señalar que en el momento se desconoce el paradero del acusado abusador de niños.

A pesar de esto, otra de las involucradas en el asunto, la profesora Trinidad Cecilia Flórez López, quien lleva trabajando ocho años en el jardín asegura que nunca hubo razones para pensar que ‘Manolo’ abusaba de los menores. No hay que dejar de decir que la docente fue quien primero se enteró de la denuncia inicial, interpuesta el pasado 19 de junio por parte de una de las madres de los pequeños.

“Yo llamé a mi equipo interdisciplinario para gestionar que empezaran a activar los protocolos que se activan en la sede y eso se hizo, pues la psicóloga se puso en comunicación con la mamá. De hecho, yo también en varias ocasiones llamé a la mamá para estar pendiente de la condición del niño, pero no recibía una buena respuesta pues ella estaba demasiado enojada”, expresó Flórez a la opinión pública.

Además, añade, nunca perdió de vista a los infantes, pues permanece en constante compañía de ellos: “Yo recibo a los niños a sus familias desde el momento que entran en la mañana y no los pierdo de vista hasta que salen a las 4:30 de la tarde. Todo el tiempo estoy en el acompañamiento con ellos junto con mi auxiliar”.

Por otro lado, dice que el presunto abusador tuvo poca interacción con los pequeños, entre febrero y marzo, cuando el establecimiento retornó a la presencialidad: “El único contacto que él tuvo con el niño fue ahorita solamente para toma de temperatura y ofrecía la caja de los tapabocas, pero todas las demás profes estábamos en el sitio. Fue la coordinadora la que le pidió ayuda en esa tarea pues faltaba personal y solo llegaba hasta el día siguiente”.

En declaraciones entregadas a RTVC, ella desmintió los rumores que aseguraban que el sujeto señalado de cometer los abusos era familiar suyo: “Nosotros no somos hermanos, no tenemos ningún vínculo sanguíneo y la única relación que nos une a nosotros es de trabajo solamente”.

Adicionalmente, la profesora rechazó el abuso de los menores y explicó que ha recibido amenazas de muerte, e incluso su vivienda ha sido atacada en repetidas ocasiones con piedras y demás objetos por los pobladores: “Por eso es que yo no he podido dar la cara frente a mi comunidad, que yo he amado durante mucho tiempo”, apuntó al citado medio.

Con todo, los hechos que levantaron indignación nacional, incluso a nivel presidencial, llevaron que los padres de las víctimas realizaran el pasado 3 de julio un plantón frente a la sede de la institución, exigiendo respuestas y celeridad por parte de las autoridades. La situación escaló a tal punto que terminó en la quema de canecas y llantas.

