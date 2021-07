Asociaciones denuncian que funcionarios del ICBF a cargo de los jardines no tienen los conocimientos necesarios

Asociaciones denuncian que funcionarios del ICBF que están a cargo en los jardines no tienen los conocimientos necesarios EFE/Bienvenido Velasco

Luego de que se conociera que 14 niños de un jardín infantil del ICBF en Medellín fueron abusados sexualmente, no solo iniciaron las investigaciones respectivas, también los cuestionamientos sobre cómo se está haciendo el proceso de selección de los funcionarios que trabajan en esas instituciones. En un debate que inició en la emisora La W, Isabel Cuadros, directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil, aseguró que varios de los funcionarios que están a cargo del cuidado de los niños en los jardines no tienen los conocimientos necesarios para hacerlo.

Además, comentó que estos no están acatando los códigos de conducta necesarios:

“Hay dos puntos fundamentales en el país que no se están cumpliendo, yo no creo que las personas que están cuidando a los niños o educando a los niños, tengan el entrenamiento debido, eso no es exactamente cierto, por otro lado, en todos los lugares donde hay niños, tienen que tener códigos de conducta, para que prevengan este tipo de cosas, lo primero que tenemos que hacer es que estos no puede ocurrir en un sitio donde los niños deben estar protegidos”, aseguró Isabel Cuadros a La W.

Además la funcionaria dijo que era inadmisible que estos fenómenos se siguieran presentando pues, tanto la institución, todos los jardines y todos los colegios, deben tener códigos de conducta que no se están aplicando, es decir, si se tienen siempre dos niños, un adulto, o dos adultos y un niño dentro de la institución, lo que se conoce en la política de protección integral como regla de tres, es necesario también prevenir que esto se puede prestar para abuso sexual.

Pero no solo se basa en la denuncia, según Cuadro, en Colombia no se le está creyendo a los niños cuando denuncian fenómenos como abuso sexual.

“Para que miren la gravedad de lo que pasa en Colombia, la Fiscalía misma ha medido, cuando estaba el 97% de impunidad, en los casos de abuso sexual, es más, cuando esta mamá llega al jardín, cuando llega a la Fiscalía no le creen... tenemos un país que no le cree a los niños, cuando pasan estos casos todos salimos a decir que hay que creerles, pero en la realidad es que no pasa nada”, aseguró la funcionaria en La W.

Finalmente, se cuestionó sobre ¿dónde estaba este abusador? ¿Quién le hizo un recorrido para que pudiera entrar a trabajar en este lugar? Y por qué no se verificó y se realizó el control necesario para que este caso no se presentara, “hay una serie de cosas estructurales, que pasan y que demuestran que los protocolos no están funcionando”, denunció.

El mismo día en que se conocieron las acusaciones de abuso sexual registrado contra 14 niños en el Jardín Infantil “Pequeños Exploradores”, un hogar del programa Buen Comienzo, en la Comuna 2 de Medellín, la Defensoría del Pueblo anunció la designación de un defensor público que se encargará de acompañar el proceso legal en favor de las víctimas.

El funcionario es “un representante de víctimas que activó la ruta de atención con las autoridades competentes a las cuales pedimos celeridad en las investigaciones”, explicó al respecto el jefe de esa entidad, Carlos Camargo, quien rechazó tajantemente los hechos de violencia sexual presuntamente perpetrados por un trabajador auxiliar del área de nutrición y alimentación adscrito al recinto.

“Resaltamos la necesidad que recae en las entidades prestadoras de servicios para la infancia, de adelantar procesos de selección idóneos para que las profesionales que se vinculen a instituciones de cuidado de niños y niñas tengan las capacidades necesarias y no pongan en riesgo la integridad y derechos de los menores de edad” agregó la Defensoría, que ya activó labores articuladas con la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En ese sentido, el Ministerio Público anunció que ya se creó una agencia especial conformada por una comisión de procuradores judiciales penales y de familia para hacer seguimiento al caso, con el objetivo de verificar la intervención administrativa a que haya lugar y si ha existido una adecuada articulación estatal en los casos, con el fin de velar por el restablecimiento de derechos de los menores de edad afectados y de la correcta implementación de la ruta de atención.

Adicionalmente, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres y la Procuraduría 32 Judicial I de Familia de Medellín ya solicitaron adelantar las labores de verificación de derechos y la adopción de las medidas de restablecimiento de derechos a los niños y sus familias; así como la revisión “de las acciones adelantadas por la administración municipal de Medellín y el ICBF, al haber conocido la denuncia de niños y niñas presuntamente abusados sexualmente por el auxiliar de nutrición del citado Jardín”.

Entre tanto, se sabe que la Fiscalía General de la Nación ya activó las rutas de atención integral para los menores y sus familias y se encuentra adelantando las entrevistas forenses a dichas personas, con el ánimo de determinar elementos probatorios que puedan asegurar la captura y condena del señalado abusador, quien en estos momentos continúa en libertad.

