Alias ‘Andrea’, capo ‘invisible’ del Clan del Golfo, dio pistas de la presunta venta de certificados de porte de armas por parte del Ejército

Alias Andrea

El anonimato de Juan José Valencia, uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo, terminó el 22 de mayo de este año. En su casa, una mansión de nueve mil metros cuadrados, fue interceptado por las autoridades, quienes descubrieron que allí tenía 14 vehículos de alta gama, incluidos 3 Ferraris, y todo un equipamiento bélico conformado por fusiles, ametralladoras y pistolas. Valencia era reconocido dentro de la organización como alias ‘Andrea’, sin embargo, solo era una identificación de nombre, pues ni el mismo Otoniel, jefe máximo del clan, le conocía la cara. Alias ‘Andrea’ era una ficha clave dentro del grupo delictivo porque, entre otras cosas, dependía de él la movilización de toneladas de cocaína por el Caribe, y el encargado de traer el armamento a los integrantes de la banda criminal.

En una investigación hecha por periodistas de Noticias Caracol, se revelaron varios detalles de aquel capo pues, según ellos, se ha convertido de gran importancia para las autoridades que quieren descubrir si, realmente, el Clan del Golfo llegó a valerse de empresas legales de construcción para ocultar delitos relacionados al lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, y si miembros de la fuerza pública están involucrados en presunto tráfico de armamento. El informativo tuvo acceso a audios en donde, incluso, se le escucha a Otoniel enojado por no saber de quien se trataba alias ‘Andrea’.

“Por ahí me mandó una notica de que habló con ‘Andrea’, pero una cosa muy maluca. Esto es una organización, esto no es una cosa de narcos, de bandidos. Esto es una organización con mucho respeto (...) Es muy verraco porque uno no puede saber que está hablando con él, que está hablando con quién, si uno no le ve la cara al otro y siendo compañeros de trabajo. Son cosas que no tienen presentación. Así lo atiende uno a un bandido por allá al enemigo, que no quiere saber que es uno. Son cositas para mejorar. Ante día a día vamos empeorando”, se le escucha decir a ‘Otoniel’.

Alias Andrea

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fueron quienes le dieron una cara al popular ‘Andrea’ cuando descubrieron que se trataba de Juan José Valencia. De acuerdo con el expediente, ese hombre había creado una fachada en donde él mismo se presentaba como un poderoso empresario en el sector de la construcción, por lo que logró codearse con altas personalidades nacionales. Informó Noticias Caracol que además de lograr popularidad entre el ‘Jet Set’ colombiano, logró convertirse en un testigo protegido de la Fiscalía.

Ante esa entidad, alias Andrea entregó varias declaraciones respecto a lo que sería una supuesta red de corrupción operante en la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, que, aparentemente, se sostenía a partir de la venta de certificados de porte de armas. Entre las acusaciones que hizo dentro del caso, alias ‘Andrea’ aseguró que uno de los principales involucrados en ese supuesto entramado criminal era el coronel Jorge Romero, quien fue retirado de la institución hace un año.

Alias Andrea y Jorge Romero

“Me hizo ir a la oficina porque tenía que ir a recibir ese permiso personalmente y me puso a esperar como 5 horas. Me dijo ‘¿yo qué le dije a usted, usted por qué presenta los permisos conmigo?’. Luego le dije que yo hacía el trámite. Ese es el caso de la relación con el general Romero. Después de eso, supe que me investigó la empresa, me ha investigado a mí y me ha esculcado por todos lados”, aseguró Juan José Valencia, ‘Andrea’.

Las declaraciones de Andrea, explicó el noticiero, permiten, no solo desenmascarar estas presuntas acciones ilegales dentro de la fuerza pública, sino que también logran explicar el mecanismo de consecución de armas por parte del Clan del Golfo. Según la información revelada por esa unidad investigativa, varias de las armas incautadas de esa organización tenían permisos tramitados a nombre del departamento de seguridad privada de su empresa de construcción ante la Superintendencia de Vigilancia.

‘Andrea’, bajo el argumento de temer por su bienestar y su vida, se negó a seguir hablando, incluso cuando la Fiscalía le planteó integrarlo al programa de protección a testigos. La novedad fue reportada por José Gregorio Beltrán Pérez, su abogado. “El señor Valencia, mediante un oficio que dirigió a la Fiscalía Tercera Delegada y ante la Corte Suprema, le hizo saber al ente investigador del temor que le asistía por algún tipo de retaliación en su contra al haber servido como testigo, por haber declarado en ese proceso contra ese alto oficial”, anunció la defensa de Andrea.





Seguir leyendo: