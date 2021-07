Video | ‘¿Esta pregunta es en serio?’, Manuela Gómez responde a quienes la cuestionan por hacerle daño a Yina Calderón

Un nuevo episodio se registró en la cuenta de Instagram de la empresaria y exprotagonista de novela Manuela Gómez, cuando decidió abrir la caja de ‘preguntas y respuestas’ para interactuar con sus seguidores y responder a las preguntas que tuvieran al respecto de su empresa y sus relaciones con otros influenciadores y personajes de la farándula nacional.

Un internauta no perdió la oportunidad para preguntarle nuevamente por su relación con la joven empresaria y dueña de un emporio de fajas, peluquerías y spa de uñas, y le dijo: “¿Por qué le haces tanto daño a Yina Calderón?”.

“Perdón, o sea esta pregunta es enserio o me están mamando gallo, no sabes la historia verdad, no la sabes”, le respondió la empresaria de matizantes capilares.

Adicionalmente, le preguntaron a Gómez si tenía pensado apoyar a Calderón para demostrarle a la joven que ella había cambiado y para dejar callados a unos cuantos que se dedican a hablar mal de la paisa.

“De este tema no tengo nada que decir, no me interesa callarle la boca a nadie y mucho menos a una persona que se estaba defendiendo utilizando agravios personales en mi contra y hasta involucró a mi mamá, eso no se hace”, aseguró Manuela Gómez en sus historias de Instagram.

También le preguntaron por qué su comportamiento había cambiado desde que salió en ‘Protagonistas de Novela’.

Tomado de Instagram @rechismes

“Ahora mi tiempo lo valoro muchísimo, no me gusta dejarme conocer de cualquier persona y pues las pocas personas que conocen la esencia de Manuela podrán decir si Manuela es agrandada o no, y eso es lo único que me importa”, puntualizó.

Alertó sobre ‘modus operandi’ de estafadores digitales

La exprotagonista de ‘Nuestra Tele’ y empresaria Manuela Gómez ha hecho unas duras revelaciones a través de su cuenta de Instagram en las que aseguró que fue víctima de estafa en dos oportunidades, con la buena fortuna para ella que no lograron completar el segundo intento, pues según afirma le pareció extraña la situación.

“Una señora, el 2 de junio me mandó un soporte de pago, igualito a los de una entidad bancaria por un valor de 500 mi pesos, diciendo que se equivocó en el valor, que iba a llevar unos despigmentantes y que si le devolvía del resto del dinero”, aseguró la influenciadora a través de sus historias de Instagram.

La empresaria aseguró que ella hizo la devolución del dinero, porque es muy correcta en su negocio. Le devolvió el dinero a la mujer junto al producto con el soporte de pago del retorno del excedente; adicionalmente, la empresaria aseguró que nuevamente enviaron otro soporte de pago con el mismo valor.

“La señora envía otro soporte de pago, diciendo que se había equivocado nuevamente en el valor de consignación, ¿quién se equivoca dos veces por un valor de 500 mil pesos?, obviamente le iba a hacer la devolución, pero me puse a verificar en la cuenta bancaria y ninguno de los dos pagos entró a la cuenta”, relató Gómez.

La empresaria invitó a los colombianos y a los emprendedores que estén más pendientes con este tipo de acciones que hacen los estafadores, pues asegura que los comprobantes se veían completamente originales y que muchos buscan la manera de hacerle daño a otras personas de esta manera.

