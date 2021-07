Esto es lo que piden los representantes de la Primera Línea de Bogotá

Jóvenes de la primera línea en medio de manifestaciones en inmediaciones del Portal Américas. Imagen de archivo.

Por medio de un comunicado, los jóvenes que conforman este grupo que oscila entre los 18 y 35 años, este miércoles 30 de junio, en horas la tarde, dieron a conocer un pliego de peticiones, el cual consta de siete puntos, entre los que destacaron su deseo de ser reconocidos como actores políticos, ya que según ellos, el Comité del paro que estuvo en diálogos con el Gobierno Nacional, no los representa y no quisieron incluirlos en dicha mesa de conversaciones.

De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, medio que tuvo acceso a la misiva con los puntos, entre los que destacó el primero y es ser reconocidos como actores políticos para así poder tomar decisiones, asimismo, en un segundo punto, piden disculpas públicas por parte de los medios de comunicación del país, y de igual manera, por parte de las instituciones del Estado, pues explicaron que han sido estigmatizados y acusados de actos atroces.

En tercer lugar, piden la instalación de carpas de derechos humanos en todos los puntos de resistencia. Asimismo, piden dar celeridad en los procesos de investigación frente a los casos de desaparición forzada de las personas que fueron detenidas en medio de los enfrentamientos, punto que fue leído por parte de uno de los integrantes.

De igual manera, reclaman que se brinde atención en salud y reparación por los afectos que han causado las intervenciones de la fuerza pública a los jóvenes que se han visto afectados, destacan los jóvenes en la misiva.

En la actualidad, se conoce que son dos las zonas en las que se albergan estos jóvenes, unas de ellas y con mayor presencia es en el Portal de las Américas, denominado por ellos como Portal Resistencia, y otro en la localidad de Suba. Por esta razón, también le solicitaron a la Alcaldía instalar puestos directos de derechos humanos en las localidades, para que se cumplan las garantías a las movilizaciones y las protestas sociales.

Por otro lado, sobre recientes propuestas en materia de educación y empleo por parte del Gobierno y la Alcaldía aseguraron los jóvenes aseguraron que, “para qué sirve el Sena, para qué sirven estas entidades si no le dan oportunidades a los muchachos cuando salen, no salen a trabajar directamente, salen a ser personas que no pueden tener oportunidades en un país que simplemente se ha encargado de estigmatizarlos. Vemos que los avances y que ella (Claudia López) para nosotros son solo pañitos de agua tibia”, manifestaron a Noticias Caracol, los jóvenes que divulgaron el pliego de peticiones.

Tras conocerse estas peticiones por parte de la Primera línea, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció que a partir de este jueves se instalará una ‘Mesa de Diálogo y Garantías’ en la capital como respuesta a la solicitud de los grupos de primera línea y a las asambleas juveniles de las distintas localidades.

“Atendiendo el llamado de grupos de ‘primera línea’ y asambleas populares juveniles de distintas localidades instalaremos mañana la ‘Mesa de Diálogo y Garantías’ para construir juntos una salida de convivencia y paz al paro nacional. Iniciaremos a las 12 p. m. en la Alcaldía de Bogotá”, señaló Luis Ernesto Gómez.

