Rigoberto Urán no quiere involucrarse en polémicas del Tour de Francia: “Yo hago parte de ese circo”

Cycling - Tour de France - Stage 18 - Meribel to La Roche-sur-Foron - France - September 17, 2020. EF Pro Cycling rider Rigoberto Uran of Colombia before the start. Pool via REUTERS/Christophe Petit Tesson

Desde que comenzó el Tour de Francia el pasado sábado 26 de junio varios ciclistas que han estado en el pelotón se han visto afectados por múltiples caídas, las cuales, en su gran mayoría, han sido causadas por aficionados que se hacen en los costados de las carreteras.

Frente a esto varios ciclistas se han quejado y han lanzado críticas a las autoridades ciclísticas, pues ellos consideran que debe haber un mayor control y, además, se debe velar por la seguridad de los ciclistas. De hecho, este martes el pelotón realizó un plantón en los primeros kilómetros de la etapa de este martes, a manera de protesta contra las autoridades ciclísticas.

Frente a esta situación varios medios le preguntaron al pedalista antioqueño Rigoberto Urán le preguntaron por el tema y él no quiso involucrase en polémicas. El colombiano explicó que, siendo ciclista, es más conveniente quedarse callado ante estas situaciones y ‘no echar leña al fuego’.

“Cuando uno es ciclista, muchas veces es mejor quedarse callado. Es la organización la que toma las decisiones. Simplemente es contar con mucha suerte y no caernos. Soy ciclista. Les podría opinar cuando me retire. Ahora no puedo opinar nada. Hago parte de este circo y vamos para adelante”, señaló el líder del equipo Education First.

Sobre la protesta que planearon los participantes del Tour, el popular ‘Rigo’ opinó que esta no iba a tener mayores resultados. “Aquí las protestas se suelen hacer, pero no creo que encuentren mucho porque hace tiempo nos quejamos de que necesitamos carreteras más anchas. Es el Tour de Francia, hay que seguir día a día”, declaró Urán.

Al hacer un balance de lo caóticas que fueron las primeras tres etapas, el colombiano opinó: “La primera semana es muy complicada y, si ponen estas carreteras, pues obviamente incitan a que haya más caídas. Todos queremos estar adelante. Las carreteras son muy estrechas y por eso se causan todos esos accidentes”.

El paisa casi no perdió tiempo en las primeras jornadas. Este lunes apenas cedió 12 segundos en la meta con corredores como Nairo Quintana y Enric Mas, mientras que lo separaron 26 segundos con el ecuatoriano Richard Carapaz. De todas maneras, Urán está en el puesto 15 de la general y se encuentra por encima de varios favoritos.

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN DE LA 2ª ETAPA:

1. Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) - 3:20:17

2. Nacer Bouhanni (FRA/Arkéa Samsic) - m.t.

3. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) - m.t.

4. Michael Matthews (AUS/BikeExchange) - m.t.

5. Peter Sagan (SVK/BORA - hansgrohe) - m.t.

34. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) - m.t.

44. Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) - m.t.

58. Sergio Luis Henao (COL/Qhubeka-NextHash) - m.t.

65. Rigoberto Urán (COL/EF Education-Nippo) - m.t.

70. Esteban Chaves (COL/BikeExchange) - m.t.

82. Miguel Ángel López (COL/Movistar) - m.t.

encuentra por encima de varios favoritos.

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Fenix) - 16:19:10

2. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) a 0:08

3. Richard Carapaz (ECU/INEOS Grenadiers) a 0:31

4. Wout van Aert (BEL/Jumbo-Visma) a 0:31

5. Wilco Kelderman (NED/Bora-Hansgrohe) a 0:38

8. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) a 0:40

12. Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) a 0:52

14. Rigoberto Urán (COL/EF Education-Nippo) a 0:52

15. Esteban Chaves (COL/BikeExchange) a 0:52

25. Sergio Luis Henao (COL/Qhubeka-NextHash) a 2:21

42. Miguel Ángel López (COL/Movistar) a 3:43

SEGUIR LEYENDO: