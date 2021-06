“Fue un dolor muy fuerte”, Cintia Cossio revela detalles de su vida y la pérdida de su segundo hijo

Cintia Cossio. Foto: Instagram @soycintiacossio

Cintia Cossio, hermana del influenciador Yeferson Cossio, en entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, reveló lo que sintió cuando perdió su segundo hijo justo después de la muerte de su padre, lo que también la llevó a atentar contra su vida.

“Yo quedé embarazada de Thiago a los 18 años, a diferencia de muchas adolescentes yo le di gracias a Dios en el momento en que vi ese positivo, me sentí la mujer más feliz del mundo y me prometí que mi hijo no iba a sufrir de las carencias que yo tuve y desde que quedé embarazada de Thiago mi mente cambió”, reveló Cintia a ‘Lo Sé Todo’.

La generadora de contenido aseguró que tuvo que vivir en carne propia la muerte de su padre y cuando esto ocurre, a los cuatro meses ella se da cuenta del estado de gestación en el que se encontraba y al cumplir el quinto mes, de un momento a otro tuvo un sangrado, perdiendo su segundo hijo.

“Yo no sé qué pasó, fueron momentos muy críticos para mí, yo le pedía mucho a Dios y le decía ‘Ay Dios, creo que esto si no lo voy a aguantar, párale ahí’, porque ya tanta cosa seguida, eso fue un golpe muy difícil y me di golpes de pecho mucho tiempo”, confesó la reconocida influenciadora.

La joven hizo impactantes revelaciones sobre los procesos de depresión por los que tuvo que pasar en los difíciles momentos, además de los problemas que tuvo con desordenes alimenticios por la muerte de su papá, lo que hizo que el aborto fuera espontáneo.

“El bebé venía en buenas condiciones pero mi matriz no tenía la suficiente fuerza para aguantar el feto que a medida que iba creciendo, el desprendimiento era inminente”, puntualizó Cossio.

Asimismo, también mencionó que tuvo varios intentos de suicidio, lo que la llevó a convertirse en una mujer con una fortaleza mental y emocional. “La verdad, él (Thiago), se ha convertido en mi polo a tierra, ante todo no puedo estar mal porque entonces mi hijo qué, yo soy la mamá”, señaló Cintia en entrevista con ‘Lo Sé Todo’.

La también influenciadora abrió su cuenta en OnlyFans cuando no muchas personas lo habían hecho en Colombia. El contenido, que es exclusivo, puede variar desde temas eróticos hasta recomendaciones para hacer ejercicio, contenido musical, entre otras cosas. En el caso de Cintia, su contenido está enfocado en el erotismo.

“Empezó como a revolucionar todo, fue cuando empezó a ser una bomba porque yo lo tenía antes de que fuera famoso, de hecho cuando yo lo cree hasta ese año estaban lanzando la plataforma y se dio en París cuando a mi hermano le comentaron y me dijeron a mí, y pues bueno como en ciertas cosas he sido como importaculista”, mencionó Cintia.

Finalmente, la joven le envió un mensaje a todas las personas que creen que siempre han estado en las mismas condiciones económicas en las que se encuentran hoy y que todo les ha tocado fácil en la vida.

“No todo lo que brilla es oro y un consejo, yo he pasado por las situaciones más difíciles y les pido que trabajen más en la fortaleza mental, eso lo es todo, usted puede tener todo el dinero del mundo pero si usted mentalmente está jodido, trabaje mucho en lo mental y trabajen realmente en que lo que no nos mata nos hace más fuertes”.

