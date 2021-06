El maestro vallenato Adolfo Pacheco fue trasladado a Sincelejo por problemas de salud

En las últimas horas de este lunes 28 de junio se conoció que el maestro Adolfo Pacheco Anillo, reconocido juglar bolivarense y compositor de ‘La hamaca grande’, fue trasladado a la clínica La Concepción en la ciudad de Sincelejo, luego de presentar problemas respiratorios y un infarto mientras estaba en su natal municipio de San Jacinto, Bolívar. Además se supo que el juglar dio positivo para covid-19, según informó Noticias Caracol.

Asimismo, la emisora dio a conocer que el músico inicialmente “fue llevado por dos de sus hijos al hospital local de San Jacinto, sin embargo, ante la complejidad en su estado de salud los médicos decidieron remitirlo a la capital de Sucre”, donde es sometido a exámenes de rigor que permitan concluir un diagnóstico preciso, entre tanto, se supo que el maestro se encuentra estable.

Pacheco nació en 1940 y desde 1956 se desempeña como uno de los músicos más reconocidos en la costa Caribe con vallenatos y sonidos tradicionales como las canciones ‘El mochuelo’ y ‘El cordobés’.

En otras noticias del mundo vallenato, el acordeonista Egidio Cuadrado, reconocido por acompañar al samario Carlos Vives en sus canciones, fue seleccionado por la Academia Latina de la Grabación para ser galardonado con el Premio del Consejo Directivo " por haber creado un legado en el mundo de la música latina que trasciende generaciones y fronteras”.

El homenaje al músico oriundo de Villanueva (La Guajira) se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre durante una ceremonia que tendrá lugar en hotel Four Seasons de Las Vegas. Así lo informó Gabriel Abaroa Jr, presidente y CEO de la Academia Latina de la Grabación, quien a su vez dio a conocer que el evento estará producido por Eduardo Osorio “como parte de la semana de la entrega anual del Latin Grammy”.

“Egidio Cuadrado comenzó a tocar el acordeón a los 6 años y, con el tiempo, se convirtió en uno de sus intérpretes más respetados, destacándose en festivales y concursos de vallenato de su país natal, Colombia. A principios de los años 90, Carlos Vives lo invitó a participar en La Provincia, grupo tropical que buscaba evocar el espíritu del vallenato fusionándolo con elementos de pop-rock contemporáneo”, recogió la academia.

Asimismo, explicó que fue su incursión en dicha agrupación lo que llevó al guajiro a realizar varias colaboraciones con el samario, como la obra maestra de Vives en 1995, La Tierra del Olvido, donde el acordeón de Cuadrado tiene un rol protagónico. “Un concertista nato, Cuadrado encarna la magia del folclor colombiano e inspira a una nueva generación de músicos a mantener viva la tradición”, agregó.

“Este reconocimiento reconocimiento que me hace la Academia y este regalo que Dios me da, me llena de mucha satisfacción (...) es un sueño hecho realidad”, manifestó el artista en Caracol Noticias.