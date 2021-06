Nairo Quintanta se mostró optimista en el inicio del Tour de Francia: “Siento que cada vez estoy mejor”

Nairo Quintana en la previa de la tercera etapa del Tour de Francia 2021. Foto vía: REUTERS/Chris Graythen.

Nairo Quintana había generado en las últimas semanas una incertidumbre respecto a cuál sería su estado físico de cara al Tour de Francia 2021. Su rendimiento, así como el del equipo Arkéa Samsic, no fue destacado en el Critérium del Dauphiné, situación que obligó a los directivos del equipo a cambiar la estrategia en la ‘Grande Boucle’.

“No estoy en condiciones de disputar la general del Tour de Francia. [...] El objetivo será luchar con victorias de etapa y seguir siempre adelante para darle alegrías al equipo y a Colombia”, fueron las palabras de Nairo en rueda de prensa previa a la carrera. No obstante, si bien puede que para Quintana la meta no cambie, este no ha escondido que su condición física es buena en el comienzo de la ‘Grande Boucle’.

Muestra de ello es el ataque que realizó en la segunda etapa, disputada este domingo 27 de junio, entre las poblaciones de Perros-Guirec y Mûr-de-Bretagne Guerlédan (183.5km). El ‘capo’ del Arkéa lanzó una ofensiva en la escalada final (2 kilómetros al 6,9% de inclinación) y se mostró sólido ante el alto ritmo impuesto por el INEOS Grenadiers.

Video | Ataque de Nairo Quintana:

“Tuve buenas sensaciones y buenas piernas durante esta etapa que ofreció dos subidas del Mûr de Bretagne. Lo intenté, pero detrás de los mejores golpeadores controlé muy rápido. Rápidamente volvieron a mí. Lo intenté porque vi una apertura y quise aprovecharla, pero Mathieu Van der Poel controló muy bien. Siento que cada vez estoy mejor”, expresó Quintana en la página web de su escuadra tras finalizar la fracción.

El director deportivo del equipo, Sebastián Hinault, manifestó que la jornada estuvo menos estresante que la del sábado [26 de junio] por el perfil y el estado de las carreteras: “Todavía estaba nervioso debido a algunos chubascos y pasajes en las carreteras en lugares un poco complicados, pero en general había menos nerviosismo dentro del pelotón”.

En cuanto al ataque de Nairo, Hinault manifestó que es “alentador”, y reveló que el propio ciclista colombiano expresó su deseo de intentar una ofensiva en la subida final: “Se formó una escapada y fue rápidamente controlada. Nairo atacó en Mûr de Bretagne, Warren lo reemplazó en el pie, eso es bueno, estas son buenas fotos, después de que vimos a un Van Der Poel extraordinario. Nairo tenía buenas piernas, quería probar en Mûr y nos lo dijo esta mañana, todo esto demuestra que la condición está ahí y es bastante alentadora”.

Nairo Quintana atacó a falta de dos kilómetros pero fue alcanzado. Foto: Arkéa Samsic

¿CÓMO VAN LOS COLOMBIANOS?

Los colombianos fueron protagonistas en la segunda etapa, pues representaron la mayor porción de corredores de una misma nacionalidad (5) en la llegada a meta: Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Sergio Luis Henao y el mencionado Nairo, estuvieron en el cierre de la fracción. Seguido de ellos aparecieron cuatro franceses y neerlandeses; tres españoles, y dos eslovenos y belgas.

El ganador fue Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), quien se vistió de líder de la clasificación general. A ocho segundos llegaron los colombianos mencionados arriba. El único ‘Escarabajo’ que no entró en el grupo principal fue Miguel Ángel López (Movistar Team), el cual arribó a 23 segundos.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA SEGUNDA ETAPA:

1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Fenix) - 8:57:25

2. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) a 0:08

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 0:13

4. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 0:14

5. Wilco Kelderman (NED/Bora-Hansgrohe) a 0:24

8. Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) a 0:26

14. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) a 0:26

15. Esteban Chaves (COL/BikeExchange) a 0:26

16. Rigoberto Urán (COL/EF Education-Nippo) a 0:26

31. Sergio Luis Henao (COL/Qhubeka-NextHash) a 2:07

33. Miguel Ángel López (COL/Movistar) a 2:22

SEGUIR LEYENDO: