Nairo Quintana se golpeó en la cara tras la masiva caída en la etapa 1 del Tour de Francia

La primera etapa del Tour de Francia 2021, disputada este sábado 26 de junio sobre 197.8 kilómetros entre las poblaciones de Brest y Landerneau, fue protagonista por las duras caídas en el pelotón. La primera ocurrió faltando 44 km por culpa de un aficionado, quien se atravesó sobre la vía; y la segunda, a menos de 7 km, por un enredo entre algunos ciclistas del grupo principal.

Si bien entre los colombianos no hubo graves afectaciones físicas, Nairo Quintana (Arkéa Samsic), confirmó en declaraciones posteriores a la jornada que sí sufrió un golpe en su cara durante la primera caída. Sin embargo, aclaró que se encuentra “feliz” tras poder superar la fracción con los favoritos a la clasificación general:

“No puedo evitar la primera gran caída y me golpeo contra el suelo con el pómulo. El segundo durante el descenso, paso estrecho, cae a la derecha, y unos segundos antes me reposicioné a la izquierda. Terminé en la cima de Fosse-aux-Loups con otros diecinueve corredores. He terminado 17º en la parte superior de la protuberancia con los mejores. Estoy feliz de haber pasado entre las bajadas al final de este día bastante nervioso, que fue como la primera etapa del año pasado en el Tour 2020″, explicó el colombiano.

Sin embargo, otros corredores, como su compañero de equipo Warren Barguil, no tuvieron la misma suerte. El propio corredor francés indicó que padeció fuertes raspaduras: “No era el día que esperaba aquí para esta primera etapa del Tour en Bretaña. Me estrellé a toda velocidad al final de esta primera etapa, a tiro de piedra de La Fosse-aux-Loups. Estoy bien rallado, pero está bien. El público ha estado presente todo el día al costado de las carreteras, y eso es una buena noticia, pero fíjense también en nosotros, no se salgan de la carretera”.

Sébastien Hinault, director deportivo del Arkéa, aseveró que la buena llegada de Nairo en meta es alentadora en medio de los perjuicios que tuvieron varios ciclistas: “Incluso si la clasificación general no es nuestro objetivo principal este año, demuestra que es buena. [Quintana] Fue atrapado en la primera caída, pero no en serio. Esta es la noticia positiva del día. Porque, de lo contrario, el final de esta primera etapa estuvo marcado por dos grandes choques, tuvimos algunos corredores atrapados en ella: Élie [Gesbert], Warren, Dan [McLay] y Clément [Russo]”.

Así va la clasificación general:

En medio de la accidentada jornada, los pedalista nacionales que perdieron tiempo fueron Miguel Ángel López y Sergio Luis Henao, quien llegó 41º, a 1 minuto 59 segundos de los favoritos. “Contrariamente a lo informado en un principio, ‘Supermán’ sí se vio retenido por la segunda de las montoneras, en la aproximación final a Landerneau, lo que le hizo perder el 1′50″ aprox. con el que alcanzó la línea de meta. Mala suerte para el boyacense”, fueron las palabras del Movistar Team en sus redes sociales.

Miguel Ángel López en su llegada tras la etapa 1 del Tour de Francia 2021. Foto: REUTERS/Christophe Petit Tesson.

Por lo demás, tanto el mencionado Nairo, como Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Sergio Higuita arribaron con el grupo de vanguardia, a ocho segundos del ganador del día, el francés Julian Alaphilippe, quien ahora es el líder de la general. En la segunda posición aparece el australiano Michael Matthews; y tercero, cerrando el podio, el esloveno Primož Roglič.

1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck - Quick Step) - 4h:38m:55s

2. Michael Matthews (AUS/Team BikeExchange) - 0:12

2. Primož Roglič (SLV/Jumbo - Visma) - 0:14

4. Jack Haig (AUS/Bahrain - Victorius) - 0:18

5. Wilco Kelderman (NED/BORA - hansgrohe) - 0:18

8. Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) - 0:18

11. Esteban Chaves (COL/BikeExchange) - 0:18

16. Rigoberto Urán (COL/EF Education-Nippo) - 0:18

17. Nairo Quintana (COL/Arkéa Samsic) - 0:18

41. Miguel Ángel López (COL/Movistar Team) - 1:59

43. Sergio Luis Henao (COL/Arkéa Samsic) - 1:59

