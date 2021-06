Gustavo Petro: “en 2018 el voto en blanco fue una complicidad con el uribismo”

Bogotá. Junio del 01 del 2018. Entrevista con el candidato de la Colombia Humana; Gustavo Petro quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. (Colprensa - Diego Pineda)

Este sábado el senador Gustavo Petro volvió a emprenderla contra quienes votaron en blanco en las elecciones del 2018 para la segunda vuelta que se definía entre él y el actual presidente Iván Duque.

El periodista Mauricio Jaramillo resaltó en u cuenta de Twitter que el mismo Petro en 2010 defendió el voto en blanco que ahora tanto critica. “Haciendo un poquito de arqueología, se encuentran joyas que rompen los argumentos de los fanáticos. Aquí, un tuit de Gustavo Petro, defendiendo el voto en blanco de quienes dicen que es antidemocrático. (No soy defensor del voto en blanco, aclaro)”, dijo el periodista.

El trino que señala el periodista es del 20 de junio de 2010 cuando el político escribió: “¿Desde cuando el voto en blanco es antidemocrático? Así comenzó la lucha en Valledupar y Santa Marta contra el paramilitarismo”. Jaramillo agregó además que el trino que lanzó no es un ataque a Gustavo Petro sino que rescata un mensaje antiguo en el que dice que el voto en blanco no es antidemocrático. “Va dirigido a seguidores que agreden a alguien solo porque votó en blanco. No está fuera de contexto”, puntualizó.

Pues Petro le respondió al periodista y aseguró: “Mauricio, ponte en contexto. Defendí el voto en blanco en contra de los candidatos únicos del paramilitarismo en 2010. En 2018 el voto en blanco fue una complicidad con el uribismo. Si quienes votaron en blanco en 2018 se dieron cuenta de su error, los invito al Pacto Histórico”.

Cabe resaltar que en 2010 las elecciones eran entre Juan Manuel Santos representante del uribismo y Antanas Mockus que empezó la famosa “ola verde” que después se transformó en el Partido Alianza Verde. Es por eso, que este trino de Petro no cayó bien entre los políticos de esa colectividad.

“No entiendo, estaba la opción de la ola verde con Antanas Mockus”, escribió la representante Katherine Miranda. “Aquí tiene al representante del paramilitarismo en 2010 según usted, Senador. El mismo con el que se alió en 2018. Que asco su forma de hacer política. El país merece mejores opciones que usted y su fanaticada histérica que llaman fascista y paramilitar al distinto a ustedes”, dijo por su parte el concejal de Bogotá, Julián Sastoque.

El periodista que ha defendido el voto en blanco, Daniel Samper Ospina, también comentó y dijo: “Que la ola verde era paraca, eso es lo que palabras más, palabras menos, dice en ese trino”.

En la mañana de este sábado se conocieron los resultados de una nueva encuesta sobre la intención de voto para la Presidencia de Colombia en la que se evidenció que aunque el jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro, sigue en la delantera, ha reducido su favorabilidad.

De acuerdo al estudio, que fue realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana, a la pregunta de “¿quién cree que será el próximo presidente de Colombia?”, el 28% de consultados aseguró que sería el senador Petro.

En esa misma pregunta y seguido del también exalcalde de Bogotá está Sergio Fajardo, quien obtuvo un 6%. Luego se encuentran Alejandro Char, Juan Manuel Galán, Federico Gutierrez, Enrique Peñalosa, Rodolfo Hernández y otros, todos con un 2% con la percepción de ser elegidos como el próximo jefe del Estado colombiano.

En otros apartes de la encuesta también se indagó “por cuál candidato jamás votaría”, a lo que el 30% de encuestados respondió que no lo harían por Gustavo Petro, el 17% por el expresidente Álvaro Uribe, el 11% por Iván Duque y otros ciudadanos aseguraron que no lo harían por Germán Vargas, Alejandro Char (3%), Enrique Peñalosa (3%), Sergio Fajardo (2%)y Tomás Uribe (1%).

