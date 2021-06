Consejo de Estado vuelve a aplazar la decisión sobre la destitución del gobernador de La Guajira

Gobernador de la Guajira, Nemesio Roys Garzón.

Por tercera vez el Consejo de Estado volvió a aplazar la decisión sobre si destituir o no al gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, quien tiene una demanda por doble militancia. Este 24 de junio se dio a conocer que no ha sido posible emitir un concepto acerca de este caso porque al interior de la entidad judicial las opiniones están divididas y no se ha podido llegar a un consenso.

Aunque dentro del Consejo de Estado aún no se define la situación administrativa, la Procuraduría General de la Nación aseguró que Roys debe dejar el cargo. Desde el 19 de enero de este año, la procuradora Margarita Cabello le solicitó a la corporación judicial la nulidad de la elección del funcionario.

En el concepto radicado, el ente de control señaló que el funcionario “traspasó la línea de lo admisible a la hora de recibir adhesiones” al apoyar a la aspiración de Gerardo Abel Cujia Mendoza a la alcaldía de Uribia por la coalición “Lealtad por Guajira”, compuesta por los partidos Liberal, Centro Democrático y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

