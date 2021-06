‘Capitán Colombia’ denuncia que está siendo suplantado y pide no caer en engaños

El ‘Capitán Colombia’ se convirtió en una de las imágenes más populares del paro nacional. Su participación en las manifestaciones de Popayán y la reproducción masiva de su imagen en redes sociales lo convirtió en un personaje viral en internet. En la mañana de este domingo 20 de junio, desde su cuenta oficial de Instagram, el ‘Capitán Colombia’, como lo apodaron los internautas, denunció que personas inescrupulosas estaban usando la popularidad de su imagen para estafar a otras. Quienes se están haciendo pasar por él, explicó, están solicitando dinero para cubrir con gastos de las personas de la primera línea.

“El paro no para. Quienes de buen corazón desean apoyar a la Primera Línea, enviar donaciones a la cuenta Nequi o hacer llegar leche, bicarbonato y vinagre a los puntos de Resistencia. Queremos un cambio real, nos dicen vándalos, pero todos sufrimos violencia estatal”, se lee en el mensaje que está circulando en redes sociales, supuestamente, a nombre del ‘Capitán’. De acuerdo con su denuncia, las personas que están detrás de esa cuenta llevan un largo rato suplantando su identidad, pero que la gravedad en este momento es mayor por la solicitud de dinero que se está haciendo. El uso final de este dinero se desconoce, explicó él.

El capitán, cuya identidad real se desconoce públicamente por seguridad, luego de ser amenazado de muerte, aseguró que no tiene cuenta de Twitter, y que no es él quien está solicitando dinero a través de ninguna red social. “Por favor ayúdenme a compartir esta cuenta que lleva bastante tiempo suplantándome, ahora está solicitando ayudas de todo tipo y no se sabe con que fin (...) abstenerse de caer en manos de estos estafadores (...) llevo bastante tiempo publicando que no tengo twitter (...) les pido de su colaboración para denunciar esa cuenta y hacer viral esta publicación a los que tienen cuenta twitter”, escribió.

Capitán Colombia

En mayo, el ‘Capitán’ denunció que, a través de WhatsApp, le había llegado un mensaje en el que se le hostigaba y se le amenazaba de muerte a él y a su bebé de apenas tenía dos meses de nacido. “No busque lo que no se le ha perdido pelado, fue muy fácil dar con usted, quédese más bien en su casita y siga mostrando el cul* en redes que eso es lo único que sabe hacer bien. Deje de estar dañando las calles. Quiso volverse famoso pues nosotros le podemos ayudar un poco más sería una gran tristeza perder una. Pdt: en tus fotos está muy hermoso el bebé, sería una lástima que le pase algo en estos días, soldado advertido no muere en guerra”, se leía en el chat.

Amenazan de muerte al Capitán Colombia. Foto: Instagram Capitán Colombia.

Justamente, para esos días, luego de las denuncias respecto al peligro al riesgo que corría su vida y la de su familia, algunos ciudadanos hicieron un plantón, en la vía Panamericana, en apoyo al ‘Capitán’. Así mismo, en redes sociales, circularon múltiples manifestaciones artísticas en su honor. “No se les puede dar gusto. Hay que seguir adelante, hay que demostrarle a la juventud que sí podemos, y que vamos para adelante (...) tenemos que sacar el país adelante”, explicó el hombre en un diálogo con el noticiero de comedia ‘FucksNews’, creado por Camilo Pardo y Camilo Sánchez.

“Todos somos ‘Capitán Colombia’ ahora, porque estamos cansados que la respuesta ante una protesta ciudadana pacífica sea la violencia y los ataques en las redes sociales, como le pasó al amigo, solo porque mostró su simpatía con los muchachos de Primera Línea, llegaron las intimidaciones y los ataques, ante eso salimos hacer deporte a las calles”, argumentó uno de los manifestantes, simpatizantes de la causa, en testimonios recopilados por Caracol Radio.

Plantón deportivo en Popayán, para apoyar al llamado 'Capitán Colombia' - Colprensa





