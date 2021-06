La favorita de la reina Isabel II: así es la nueva y lujosa camioneta que comprará Epa Colombia

El convertible Mazda, el último automóvil que la influenciadora compró. Foto: Instagram

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se ha convertido en una de las más exitosas empresarias en la industria de productos capilares. Con su gracia e ingenio, ha logrado expandir su negocio en varias ciudades del país y, para finales de año, la influenciadora espera tener bajo su cargo a 1.000 empleados. Entre los gustos que se da con las ganancias del negocio de keratinas, se destacan los vehículos de gama alta.

Primero, la empresaria mostró su primer automóvil después del éxito de su negocio: una camioneta Mazda CX30, avaluada en cerca de 100 millones de pesos. Después de un tiempo, la mujer hizo un video recibiendo un convertible Mazda MX5, el cual cuesta cerca de 130 millones de pesos y debe ser solicitado anticipadamente en el concesionario.

Esta vez, la bogotana va por autos más costosos y con marcas de renombre. Primero, se detuvo frente a tres concesionarios de las marcas Jaguar, Porsche y Land Rover. “Amigas, ¿cómo están? Ya yo estaba cansada de esta camioneta. La conoce la Policía y cada ratico me para. El señor aquí me dijo ‘no, usted es la reina de las keratinas. Cómprese una Land Rover, una Jaguar, una Porsche”, dijo al principio del video.

“Vamos a tener nueva camioneta porque me lo merezco”, continuó, camino al concesionario de Land Rover, prestigiosa marca inglesa de automóviles. Entre otros datos, son los vehículos favoritos de la Reina Isabel II de Inglaterra. Incluso, una de ellas llevó el féretro del Príncipe Felipe de Edimburgo hasta su funeral.

“Ay amiga, esa es. Range Rover, la mejor marca de camionetas”, presentó la empresaria revelando que la nueva camioneta será una Range Rover Evoque, moderno modelo de la marca. Su precio, según la Revista Motor, puede llegar hasta los 250 millones de pesos en Colombia.

Range Rover Evoque. Foto: Land Rover Colombia

Y la empresaria mostró, aún en el concesionario, la camioneta por dentro. “Amiga, esto es una locura. Miren esto. Venga, ¿qué? Esto es una chimba, m*rica. Amiga, hágame el favor y me recibe la mía, la Mazda. No, yo me llevo esta hoy”, dijo, en broma. “Todo lo que uno sueña lo puede lograr en su vida. No te rindas, mi querida amiga. M*rica, yo jamás me imaginé en esta m-”, indicó, sin poder creer que la camioneta será suya.

Al parecer, dará su Mazda roja como parte de pago de la Range Rover. Sin embargo, en el peritaje, Barrera contó que su camioneta sufrió un golpe mientras intentaba parquear y eso le iba a bajar el precio. Además, le dijo a sus seguidores que recibirá recomendaciones sobre el color del vehículo nuevo.

“Me dijeron que la Reina de Inglaterra la tenía también. Solo que un poquito más avanzada. Entonces, yo puedo ser la próxima reina de Colombia pero en keratinas, reina revolucionando la industria capilar. O sea, yo me puedo convertir en lo que está diciendo el Invima: ¡que yo soy el monstruo comercial!”, finalizó las historias.

Entre las últimas excentricidades con sus automóviles, se conoció que Daneidy pintó el convertible Mazda de rosado para promocionar su marca de keratinas.

Este vehículo fue adquirido por la emprendedora a mediados del mes de abril, cuando reveló su compra en un video junto a su novia Diana Celis; el vehículo se encontraba dentro de una caja de regalo gigante y fue estrenado por Daneidy por las carreteras a las afueras de la capital. En ese momento, Barrera agradeció a todos aquellos que le compran sus productos, pues gracias a la venta de keratinas había podido adquirir este lujoso vehículo.

