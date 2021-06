Carla Giraldo puso punto final a los ‘rumores’ de un enfrentamiento con Alicia Machado

Actriz colombianaCarla Giraldo y la ex miss Universo Alicia Machado.

Carla Giraldo y Alicia Machado hacen parte del reality de cocina de las noches de los fines de semana en el Canal RCN. Recientemente, la Revista Vea mencionó en su sección de la Hoguera que por cuenta de un mal trato de la venezolana hacia una maquilladora, la famosa actriz colombiana habría intervenido.

Sin embargo, Giraldo ya se habría pronunciado al respecto indicando que nunca ocurrió tal enfrentamiento con su compañera de concurso y dio su versión sobre lo ocurrido en una transmisión en vivo en la que también participó la ex miss universo.

“Les cuento que hoy voy a hablar no sola como una loca, bien o mal de alguien sino que la voy a invitar para que lo que yo vaya a decir sea con ella y para ella, me parece una mujer de admirar, yo con Alicia no tuve ningún roce, yo ni la rocé, es más, tengo que confesar que ni hablamos mientras estábamos en el reality”, inició explicando en el live Giraldo.

La actriz también recordó que Alicia Machado se hizo por un lado, mientras que Carla se hizo con otro grupo de mujeres que se hacen llamar ‘las 4 babys’. Adicionalmente, mencionó que la ex reina no recordaba todo lo que ocurrió durante las grabaciones del programa.

“Alicia, peleaste con una señora de maquillaje pero no te acuerdas, pero no peleaste, diste tu punto de vista, ¿quién me va a maquillar a mí?, entonces yo dije ¡uuuyyyy! vayan maquíllenla”, fueron las palabras que dijo Giraldo al referirse a la supuesta pelea.

La artista venezolana puntualizó que en ocasiones las personas al ser de un país extranjero y traer un acento diferente, se mal entienden las palabras, que todo en la vida tiene distintas maneras de verse y que no sintió en ningún momento haberse expresado de manera grosera con la maquilladora, a lo que Giraldo adicionó que, “no fue grosera, solamente dijo ‘¿quién me va a maquilar a mí?’...”.

La ex miss universo aprovechó la oportunidad durante el live para ofrecerle disculpas a la encargada de maquillarla en esa ocasión y que su objetivo no era hacerla sentir mal, “qué pena, pero mi intención no fue, que si la señora se sintió, la verdad, le pido una disculpa”.

En la conversación entre las dos personalidades de la farándula, surgió la pregunta por parte de la actriz recordada por su papel en la novela ‘Me llaman Lolita’, si Alicia Machado se había sentido cómoda en el país durante su participación, pues contó que había enviado un mensaje por WhatsApp con unos comentarios que sentía que no le había caído bien a nadie.

“Me la pasé increíble, fue un gran proyecto para mí, ya habíamos trabajado en La Madame, yo sé que uno no le cae bien a todo el mundo, pero eso es normal y yo no me estreso por eso, uno tiene que aprender a vivir con eso, sin mencionar todo lo que dicen de mí”, respondió de manera muy directa la activista venezolana.

De la transmisión en vivo, hablaron sobre la producción en la que trabajaron junto a otras personalidades que también hacen parte de esta nueva versión del reality de cocineros como Viña Machado, Julio Cócaro y Gregorio Pernía.

¿Si se la llevó mal con alguien?

Adicionalmente, le preguntaron si se habría llevado mal con alguien dentro del reality, pero la venezolana no contestó en específico pero si mencionó que tiene que ver con temas de política mientras Giraldo le insistía que destapara la olla para saber a quién se refería.

“Lo que pasa es que a mí la gente que está allá cercana a la política como que no, yo soy muy activista, me meto en muchos rollos con temas sociales que me han traído algunos problemas pero yo pienso así”, puntualizó Alicia en su respuesta.

