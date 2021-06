Ricky Montaner filtró el número personal de Sebastián Yatra

En la imagen, el cantante colombiano Sebastián Yatra mientras posa para un sesión de fotos en Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Universal Music/

En los últimos días, Sebastián Yatra vivió uno de los momentos más sorpresivos de su carrera, cuando comenzó a recibir cientos de mensajes de texto en su teléfono por parte de sus fans. Lo que hasta el momento el interprete de ‘Pareja del año’ no sabía, es que su número personal había sido filtrado por el cantante venezolano ‘Ricky Montaner’, accidente que llevó al artista colombiano a cambiar su número.

Todo comenzó cuando Stefania Roitman, novia de Ricky Montaner, compartió una historia en Instagram donde se le ve enviando un mensaje de buenos días a sus seguidores. Lo que la pareja del venezolano no se percató, es que en el video que subió, quedó grabado el momento en el que Ricky le dicta a alguien el número personal de Sebastián Yatra.

“Te paso el WhatsApp de Sebastián Yatra y le escribes directo +1 786 612 6372″, se escucha decir al hijo de Ricardo Montaner.

Desde ahí el caos se desató. En un video, Sebastián Yatra dejó a ver a sus seguidores los cientos de mensajes que inundaron su teléfono móvil luego de que el cantante venezolano revelara por error su número privado.

“ESTO FUE A PROPÓSITO?!?!?! Los Montaner me tienen jodido @mauyricky @stefroitman qué sigue….??? (Tercera vez que tengo cambiar mi número este año… aunque quiero que sepan que igual los amo mucho y agradezco todos sus mensajes)”, escribió el intérprete de ‘Chica ideal’ a través de su cuenta de Instagram, mensaje en el que además adjuntó un video donde muestra el momento exacto en el que su número fue filtrado, y los textos que recibió.

“Parce, esto parece un chiste. No puede ser uno tan...No Ricky, ¿qué te pasa?”, se escucha decir al cantante colombiano en los segundos finales de la misma grabación.

Sebastián Yatra cuenta como Ricky Montaner reveló su número telefónico. Video: Instagram Sebastián Yatra.

La publicación que ya tiene 651.211 me gusta, no tardó en ser comentada por Ricky, quien le escribió a Yatra: “Perdóname. Pero un poquito me da muchísima risa!!!”. Al comentario, se unió la novia del cantante venezolano, Stefania Roitman, quien añadió de manera jocosa “si tenés una venganza en mente que sea contra tu amigo, lo mío fue un error.”

Días más tarde, el cantante colombiano sorprendió a sus seguidores con la publicación de un adelanto de una canción del dúo venezolano Mau y Ricky, situación que muchos, al parecer, señalaron como “la venganza” de Yatra en contra de Ricky Montaner por haber dado a conocer su número personal.

“Estaría mejor si fuera mi canción, no?”, escribió el intérprete de ‘Traicionera’ adjunto a la publicación, a lo que Mau y Ricky respondieron: “Me vais a robar la campaña Bb? Esta es tu venganza?? Me cague de risa pero solo un poquito.”

Video: Instagram Sebastián Yatra.

Sin embargo, Yatra no se detuvo ahí, horas más tarde también publicó otro video donde se le ve cantando un apartado de la nueva canción que sacarán Mau y Ricky. “Vienen con toda Mau y Ricky, severo hit su próximo single. Top 50 global garantizado. “El dúo del momento.”, escribió el cantante colombiano en su cuenta de Instagram.

“Gracias por adelantarlo antes que nosotros”, “Bro te amamos!! Gracias por siempre apoyarnos. Eres de los tipos más generosos que existen.”, le respondieron Mau y Ricky.

Video: Instagram Sebastián Yatra.

Algunos de los seguidores de los artistas se han tomado la situación a manera de broma, sin embargo, algunos otros han especulado que se trataría de una estrategia promocional del sencillo de Mau y Ricky, puesto que luego de ese video, tanto el dúo venezolano como Yatra, compartieron en sus redes sociales otro video con un apartado del nuevo tema del dúo venezolano.

Video: Instagram Sebastián Yatra.

Al respecto, hasta la fecha, ninguno de los cantantes se ha pronunciado, por lo que en el momento se desconoce la fecha del lanzamiento de la canción de Mau y Ricky y si es posible que Sebastián Yatra haga parte de la colaboración.





SEGUIR LEYENDO