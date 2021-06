La influenciadora Luisa Castro ha interactuado más de lo usual con sus seguidores en la últimas semanas. Esta vez, aprovechó el apogeo que ha tenido en redes para darles consejos a los usuarios de Instagram en diferentes temas.

Por medio de una casilla de ‘preguntas y respuestas’, la youtuber le pidió a sus fans que le comentaran cualquier inquietud que tuvieran actualmente en sus vidas. Como era de esperarse, la mayoría de estas se trataron de relaciones amorosas y temas un poco picantes.

Una de las tantas preguntas que le llegaron a la paisa y que decidió responder fue la de un usuario que le pidió un consejo para decirle a su pareja que no le gustaban sus besos: “Cómo hago para decirle a mi novio que no me gusta como me besa?”, se lee en la casilla.

“Acá tenemos a una amiga con un problema y no sé pues yo creo que le diría como amor venga y yo le enseño a dar unos besitos bien ricos o amor métame la lengua, no sé, o amor no me babee tanto”, dijo Castro entre risas.

Luisa Castro aconseja a sus seguidores cómo besar a alguien

Cabe recordar que Castro decidió debutar como creadora de contenido en una página web similar a Onlyfans. Así lo anunció el pasado 13 de junio a través de una publicación que hizo desde su cuenta de Instagram, la cual acompañó con una fotografía en la que luce una sensual lencería negra, dejando ver un abrebocas de lo que será el exclusivo material al que tendrán acceso sus suscriptores.

“¿Adivinen quién tiene su propio sitio web? No están preparados para lo que se viene en mi página, así que los que tanto me pidieron contenido exclusivo, ahí lo tienen”, comentó Luisa, recordada también por haber sido pareja de Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’.

De acuerdo con la influenciadora pereirana, en luisacastroexclusive.com sus más fieles fanáticos podrán observar decenas de fotografías que ya están disponibles por un costo de 9.99 dólares al mes, es decir, poco más de 36 mil pesos colombianos al cambio de hoy. Además, aprovechó la ocasión para enviarles un mensaje a sus críticos.

“Hasta los haters son bienvenidos aquí ¡Ahora sí van a tener de qué hablar! Nos vemos allá y estaré hablando con todos por el privado de mi página, porque a veces por aquí es muy difícil responder tantos mensajes como quisiera”, agregó Luisa Castro.

De este modo, la popular figura de Instagram suma la venta de este contenido a sus altos ingresos que, según expuso ella misma a través de una transmisión en vivo para sus seguidores, oscilan entre los 30 y 50 millones de pesos mensuales, incluyendo un par de emprendimientos que dirige actualmente.

Al respecto, Castro admitió que hay unos meses mejores que otros, en los que le entra mucho más dinero, y recordó que en la actualidad es imagen de algunas marcas que también le pagan bastante bien.

