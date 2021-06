Instituto de Investigaciones en Ciencias Matemáticas de EE.UU. será dirigido por una colombiana

Los colombianos se siguen destacando en el exterior, no solo en deportes y artes, sino también en las ciencias. Este martes 15 de junio, el Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas de Estados Unidos (MSRI, por sus siglas en inglés) anunció que la colombiana Tatiana Toro será la nueva directora de la entidad. Este es un logro importante, pues el MSRI es uno de los principales centros de investigación colectiva en matemáticas del mundo.

“Únanse a la junta directiva del Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas de Estados Unidos para dar la bienvenida a la doctora Tatiana Toro, de la Universidad de Washington, como sexta directora de MSRI a partir del próximo verano. La doctora Toro sucederá al doctor David Eisenbud de la Universidad de California del campus de Berkeley a partir del 1 de agosto de 2022”, informó MSRI.

Como lo indicó la entidad, Toro asumirá la dirección del MSR desde el 1 de agosto de 2022 y este mandato se extenderá durante cinco años (hasta 2017). Entra a reemplazar a David Eisenbud, quien ha ocupado el cargo en dos oportunidades y estos periodos suman más de 20 años.

El rol que asumirá la colombiana es demandante, y aunque falta más de un año para que lo asuma, sus futuros compañeros aseguran que confían en que desarrollará un buen trabajo. Incluso, Eisenbud asegura que desde que conoció a Toro, en 1997, vio que era una “investigadora prometedora”.

“Cuando me convertí en director de MSRI en 1997, el primer programa que supervisé fue sobre Análisis Armónico, y noté con interés el importante papel que desempeñaba una joven investigadora prometedora: Tatiana Toro. Desde entonces, ha regresado a MSRI en muchos roles diferentes. (...) He disfrutado trabajando con la profesora Toro a lo largo de los años y he apreciado profundamente su perspicacia científica, su amplio conocimiento y sus altos estándares. Creo que ella continuará con lo mejor de las tradiciones de MSRI y la guiará en nuevas y emocionantes direcciones, ¡y espero ver estos desarrollos!”, dijo Eisenbud.

Tatiana Toro es bogotana y estudió licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. Con el pasar del tiempo, logró obtener su doctorado en la Universidad de Stanford en 1992 y desde entonces ocupó cargos en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de California, campus de Berkeley, y la Universidad de Chicago. Por último, se unió a la Universidad de Washington (en Seattle), donde es profesora de matemáticas.

Entre los honores y premios que ha recibido se destacan la beca de investigación Sloan, una beca Guggenheim y dos de la Fundación Simons. Fue oradora invitada en el Congreso Internacional de Matemáticos en 2010 en Hyderabad, India. Además, es miembro de la Sociedad Americana de Matemáticas (AMS), miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Así mismo, Toro recibió el premio Blackwell-Tapia 2020 y el premio Landolt Distinguished Graduate Mentor Award 2019 de la Universidad de Washington. Su investigación ha sido apoyada continuamente por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos desde 1994.

Ante el nombramiento, la colombiana aseguró que está agradecida por asumir esta responsabilidad y aseguró que desde ahora, y hasta agosto del próximo año, iniciará el empalme con quien será su antecesor para poder continuar el trabajo dentro del MSRI.

Desde el instituto indican que como directora de la entidad, Toro trabajará principalmente para continuar apoyando la investigación matemática, fomentar el talento y promover la apreciación de las matemáticas, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. El compromiso de la colombiana es abordar aspectos relacionados a la equidad e inclusión de grupos subrepresentados en las ciencias matemáticas es un principio rector en cada uno de estos entornos.

“Bajo el liderazgo de David Eisenbud, MSRI ha prosperado. (...) Estos desarrollos han aumentado enormemente la estatura y la influencia científica del Instituto. He tenido la invaluable experiencia de trabajar y aprender del profesor Eisenbud, y espero profundizar mi comprensión del Instituto durante la transición”, dijo Toro.

