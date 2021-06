En lo que va del año 14 mujeres transgénero han sido asesinadas, no hay culpable en ninguno de los casos

Durante un debate en el Concejo de Bogotá, Heidy Sanchez Barreto de la Coalición Colombia Humana - Unión Patriótica, denunció que en lo corrido del 2021 un total de 14 mujeres transgénero han sido asesinadas en la capital del país y ninguna de ellas ha tenido una investigación seria por parte de las autoridades para dar con los responsables de sus muertes.

La cabildante recordó que entre las víctimas se deben recordar los nombres de Luciana, Yulieth Balsameda, Claudia Madonna Ramírez, Laura Michell, Melibeth Yuliza Marchena, Daniela ‘Estrelita Riascos’, Néstor Moreno Castillo ‘La Nestor’, Giovanna Betancourt, Erika, Sammy, Derlis, Angie, Angie Priscila y Verónica Solano. Estos casos, según la Red Comunitaria Trans, han quedado impunes.

“En lo que va corrido del 2021 hay 14 vidas que hoy no tienen ningún tipo de justicia y son 14 vidas que se han puesto en riesgo, por el simple hecho de ser mujeres transgénero, porque ser gay, bisexual, ser lesbiana, no ponga en riesgo sus vidas, en el mes de la diversidad le exigimos al Gobierno Nacional y Distrital solución a cada caso y que no quede sin justicia”, confirmó la concejal.